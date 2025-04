Das kostet Camping 2025 in Österreich und Europa

Campingurlaub 2025 – was kostet eine Nacht unter freiem Himmel in Europa? Eine umfassende Analyse der Plattform camping.info zeigt: Die Preise steigen, besonders in beliebten Reiseländern wie Italien, Kroatien und Österreich.



Wie viel kostet Camping in Europa wirklich?



Das Berliner Reiseportal camping.info, das jährlich rund 135 Millionen Seitenzugriffe verzeichnet, hat die aktuellen Preise auf mehr als 20.000 Campingplätzen in 34 Ländern untersucht. Die Ergebnisse liefern einen transparenten Überblick über die durchschnittlichen Kosten für zwei Personen – inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe.



Preistrends und Spartipps für das Reisejahr 2025



Die durchschnittliche Nacht auf einem europäischen Campingplatz kostet im Jahr 2025 zwischen 14,18 € und 40,40 €. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Preissteigerung von durchschnittlich 4,75 %.



In Italien und Kroatien zahlen Camper im Schnitt am meisten: je 40,40 € pro Nacht. Es folgen die Schweiz (39,23 €) und Österreich (38,30 €). Wer auf das Urlaubsbudget achtet, sollte Länder wie Albanien (14,18 €), die Türkei (15,01 €) oder Nordmazedonien (17,97 €) in Betracht ziehen.

Campingpreise in Österreich: Bundesländer im Vergleich

Teuerste Regionen

Mit einem Durchschnittspreis von 38,30 € liegt Österreich im oberen Preisbereich. Innerhalb des Landes gibt es jedoch große Preisunterschiede:



Teuerste Regionen:



Vorarlberg: 43,80 € (+6,60 %)



Tirol: 42,16 € (+5,40 %)



Kärnten: 40,72 € (+3,88 %)



Mittelfeld:



Salzburg: 36,71 € (+5,58 %)



Oberösterreich: 36,14 € (+7,34 %)



Burgenland: 35,85 € (+23,88 %)



Steiermark: 33,42 € (+4,44 %)



Günstigere Alternativen:



Niederösterreich: 32,87 € (+4,05 %)



Wien: 31,87 € (+20,26 %)



So sparen clevere Camper bei der Buchung



Trotz steigender Preise bleibt Camping eine vergleichsweise günstige Urlaubsform. Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info, empfiehlt: „Wer flexibel ist und Plätze abseits der klassischen Touristenziele auswählt, kann viel Geld sparen. Zusätzliche Vorteile bieten Rabattkarten und Programme wie unser FANCLUB.“



Mitglieder des camping.info FANCLUB profitieren von attraktiven Angeboten: Rabatte auf Übernachtungen, kostenlose Zusatzleistungen für Kinder oder Hunde, Willkommensgeschenke, Gutscheine oder exklusive Services wie Saunaeintritte oder Restaurantgutscheine. Bereits nach wenigen Nächten kann sich die Mitgliedschaft lohnen.



Zusätzlich hilft die Plattform durch Funktionen wie den Vergleichspreis und eine Sortierung nach Preis, um passende Plätze für jedes Budget zu finden.



Weitere Infos und vollständige Preisübersicht unter:

www.camping.info/preisvergleich