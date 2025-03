Der A&W Verlag rockt WWCOTY

Frauen sind sie nicht nur eine der größten Käufergruppen, sondern gestalten aktiv die Zukunft der Mobilität mit. Genau hier setzt Women’s World Car of the Year (WWCOTY) an: die einzige Automobiljury weltweit, die ausschließlich aus Frauen besteht.



Der AW Verlag engagiert sich auch 2025 als Sponsor dieser einzigartigen Auszeichnung, weil es wichtiger denn je ist, Frauen in der Automobilbranche eine starke Stimme zu geben.

Warum ist das so wichtig?



• Frauen sind eine entscheidende Zielgruppe: Sie beeinflussen über 80 % aller Autokaufentscheidungen.

• Diversität bringt Fortschritt: Mehr weibliche Stimmen in der Automotivwelt bedeuten innovativere, sicherere und inklusivere Mobilitätslösungen.

• WWCOTY schafft Vorbilder: Die Jury setzt sich aus Automobiljournalistinnen aus aller Welt zusammen – und zeigt, dass Frauen in dieser Branche nicht nur mitreden, sondern sie aktiv gestalten.



Mehr Sichtbarkeit für Frauen in der Mobilität

Als Jury-Mitglied hat Petra Mühr vom A&W Verlag, CR Familienautos & Bereichsleitung autentio, die WWCOTY Awards an die Kategoriesieger übergeben. Diese Preise bewerten die besten Autos aus weiblicher Perspektive und machen Frauen in der Welt des Automobils sichtbar. Und sollen dazu beitragen, dass die Stimme der Frauen auf allen Kontinenten gehört wird. Denn nicht überall haben Frauen zu Mobilität Zugang wie in Europa – und diese bietet Zugang zu vielen persönlichen und beruflichen Möglichkeiten.



Das sagen die nationalen Vertreter über die WWCOTY Awards 2025

in alphabetischer Markenreihenfolge

Audi A6 e-tron – Bestes Großes Auto



Thomas Beran, Markenleiter Audi Österreich:

„Der Kategoriesieg beim WWCOTY freut mich und uns alle bei Audi Österreich ganz besonders. Nicht bloß, weil der Preis an sich einen besonderen Stellenwert in dieser immer noch stark männerdominierten Branche hat. Ganz explizit auch, weil der A6 e-tron sich in den Augen der Jurorinnen gegen starke Konkurrenz mit unterschiedlichen Antriebskonzepten durchsetzen konnte. Damit konnte der Wagen und seine Plattform erneut ein starkes Ausrufezeichen dafür setzen, dass E-Mobilität mit dem richtigen Ansatz - dem richtigen Auto - keinen Vergleich zu scheuen braucht.“

BYD – Beste Technologie



Danijel Dzihic, Managing Director CCI Car Austria GmbH, BYD:

„Dieser Award ist eine große Ehre und Anerkennung, weil er die Technologie auszeichnet. Genau das versuchen wir als BYD in den Köpfen der Österreicher zu etablieren. Dass wir nicht einfach eine chinesische Automarke sind, sondern dass BYD ein Technologie-Konzern ist. Da geht’s auch um Speicher oder Batterieproduktion … also all das, was wir zu etablieren verscihen, wird genau damit bestätigt.“

Hyundai Santa Fe – Bester Großer SUV + Gesamtsieg WWCOTY 2025



Mag. Roland Punzengruber, Managing Director Hyundai Import Ges.m.b.H.:

"Ich freue mich sehr, dass der Hyundai SANTA FE von der weltweit einzigen, rein weiblichen Jury der Autobranche zum "Supreme Winner" des 2025 Women´s Worldwide Car of the Year Award unter 81 Finalisten gewählt wurde! Der SANTA FE vereint höchste Ansprüche an Qualität mit innovativem Design und fortschrittlicher Technologie und hat damit die Jury überzeugt, die jedes Modell anspruchsvollen Testfahrten und detaillierten Analysen unterzogen hat."

Kia EV3 – Bester Kompakt SUV



Christine Heeger, General Manager Marketing Kia Austria:

„Wir sind unglaublich stolz darauf, dass der Kia EV3 mit dem Women’s World Car of the Year Award in der Kategorie Compact SUV ausgezeichnet wurde. Dieser Preis ist für uns etwas ganz Besonderes, da er von einer Fach-Jury aus 82 Frauen vergeben wurde, die die Automobilbranche mit ihrer Expertise und Leidenschaft maßgeblich mitgestalten. Ihre Entscheidung zeigt, dass unser EV3 nicht nur mit seinem innovativen Design, seiner Technologie und Nachhaltigkeit überzeugt, sondern auch die Bedürfnisse moderner Autofahrerinnen weltweit trifft. Diese Anerkennung bestärkt uns darin, Mobilität weiterzudenken und weiterhin Fahrzeuge zu entwickeln, die inspirieren und begeistern."

Mini Cooper – Bestes Stadt-Auto



Alexander Bamberger, Geschäftsführung BMW & Mini Austria GmbH:

„Wir freuen uns sehr, mit dem MINI Cooper in Städten weltweit überzeugen zu können. Eine große Ehre für eine echte Ikone. Der neue MINI Cooper steht für ikonisches Design, urbane Agilität und Go-Kart-Feeling. Eine Kombination, die nicht nur Fans begeistert, sondern auch die internationale WWCOTY-Jury.“

Porsche Panamera - Bestes Performance- & Luxusauto



Dr. Helmut Eggert, Geschäftsleiter Porsche in Österreich:

„Diese prestigeträchtige Auszeichnung von WWCOTY nehmen wir gerne an, ist sie doch ein schöner Beweis, dass wir mit unserer Marke und unseren Produkten immer stärker auch bei der weiblichen Klientel reüssieren können. Porsche ist keine reine Männermarke, wie oft und gerne behauptet wird. Wir machen automobile Träume wahr für alle, was die stetig wachsende Zahl an Porsche-Fahrerinnen eindrucksvoll unterstreicht. Mit unserem Panamera bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine sportliche sowie luxuriöse viertürige Reise-Limousine, die mit höchstem Alltagsnutzen sowie Porsche-typischer Performance und Effizienz zu überzeugen weiß.“

Toyota Land Cruiser – Bester 4x4 & Pick-up



Cédric Borremans, Geschäftstführer Toyota Austria:

„Der Gewinn des WWCOTY Awards für den Toyota Land Cruiser ist eine große Ehre und unterstreicht unsere Verpflichtung zu Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation. Es ist eine Anerkennung unserer kontinuierlichen Arbeit, Fahrzeuge zu entwickeln, die weltweit geschätzt und ausgezeichnet werden.

Volvo Car – Sandy Myhre Award für die engagierteste Marke für Frauen



Karin Stalzer, Pressesprecherin von Volvo Car Österreich:

„Wir sind stolz, als „frauenfreundlichste Automarke“ geehrt worden zu sein. Diese Anerkennung bestärkt uns in unserem Engagement für Gleichberechtigung und Diversität – etwa durch den Einsatz schwangerer Crash-Test-Dummys seit 1995. Denn wir sind überzeugt: Wahre Innovation entsteht nur, wenn alle Perspektiven berücksichtigt werden.“