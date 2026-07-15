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Der Musterknabe. In der Hauptrolle: ein brandneues Elektro-SUV
Houdek Photographie

Der Musterknabe. In der Hauptrolle: ein brandneues Elektro-SUV | 25.06.2026

Der Musterknabe. In der Hauptrolle: ein brandneues Elektro-SUV

Zur Abwechslung spielen mal nicht die Film- und TV-erprobten Martina, Martin und Samuel die Schlüsselrollen in dieser Geschichte. Sondern der MGS5 EV. Ob sich das äußerst gefällige Elektro-SUV in die Herzen seiner Test-Familie fährt? Mit seinen zahlreichen Qualitäten hat es allemal das Zeug dazu!

Petra Mühr

Es ist 7:20 Uhr, Kaffeeduft zieht noch durchs Haus, Jause und Schultasche für Samuel stehen bereit, Martina zieht sich bereits den Mantel an und Martin hängt Bella an die Leine … ein ganz normaler Familienmorgen? Nein, denn heute wartet das Familienautos-Testfahrzeug vor dem Haus, der neue MGS5 EV, und temperiert gerade den Innenraum. Via App MG iSmart lässt sich der S5 EV nicht nur orten, sondern auch vorwärmen.

Coole (und fesche) Socke
Bereits bei der Übernahme war die Familie entzückt. Er ist eben sehr gefällig, der MGS5 EV: cool, ohne zu klotzen, schön, ohne sich zu sehr in Szene zu setzen. Mit 4,48 Metern Länge kompakt genug fürs Stadtleben und groß genug für Familie mit Fußballutensilien, Urlaubsgepäck und Hundetransportkorb. Oder auch Kinderwagen, wenn die Kinder noch kleiner sind.

Beim Einsteigen fällt angenehm auf: Die Türen schließen mit einem satten Klang, die Materialien im Interieur sind hochwertig und angenehm anzugreifen. Vorn sitzen die Eltern superbequem (fürs Foto haben wir, wie so oft, die Rollen getauscht), hinten kann Samuel sich ausbreiten.

Aufgeräumt und strukturiert
Im Cockpit herrscht schlicht-edle Ordnung: weder Knopfsalat noch Menü-Odyssee. Der Touchscreen (hochauflösender 12,8 Zoll) ist groß, das Infotainment klar gegliedert und einfach und logisch zu bedienen. Sehr löblich und freut die Eltern: Es gibt separate Drehknöpfe für Lautstärke und Temperatur!
Das 10,25-Zoll-Fahrerdisplay zeigt alle wichtigen Informationen, die an sich schon gut abgestimmten Fahrassistenzsysteme lassen sich an die eigenen Wünsche anpassen. Und dank MG iSmart klappt die Verbindung mit den Smartphones tadellos. Sehr clever (weil rutschfest) und schick obendrein: die induktive Handyladestation in Wildlederoptik.

Sanft und sicher stromern
Die Ruhe im Auto während der Fahrten genießen Martina, Martin und Samuel am meisten. Kein Motorgeräusch, kein Schalten, kein Ruckeln, nur gleichmäßiges Gleiten. Das Fahrwerk ist komfortabel, Bodenunebenheiten bügelt der Elektro-SUV souverän aus, auch bei höherem Tempo auf der Autobahn – die Beschleunigung ist sehr geschmeidig – fährt sich’s luxuriös.
Und sicher: MG Pilot, das die modernsten Fahrerassistenzsysteme wie Querverkehrswarnung und Totwinkelassistent umfasst, sowie die 360°-Surround-View-Kamera (serienmäßig beim Luxury-Modell) warnen zuverlässig bzw. greifen im Notfall unterstützend ein. Fünf Sterne im NCAP-Crashtest sind klar.

Gut gebremst!
Ein Aspekt, der bei den wenigsten Testfahrten berücksichtigt wird, allerdings nicht nur für Familien essenziell ist: Der MGS5 EV bremst auch herausragend und besser als viele Mitbewerber (dank optimierter Bremsanlage eine Verzögerung von 100 km/h auf 0 in nur 35,5 Metern).

Reicher an Weite
Unsere Luxury-Long-Range-Version mit 64-kWh-Akku schafft durchschnittlich 465 Kilometer (WLTP). Im idealen Alltag bei Wohlfühltemperatur kommt das hin, reicht in jedem Fall für Pendelstrecken, Theaterauftritte, Wochenendausflüge, Urlaub.
Und wenn es doch mal weiter weg geht, lädt der MG an Schnellladesäulen (150 kW) von 10 auf 80 Prozent unter 30 Minuten. Über Nacht an der heimischen Wallbox, ist er morgens ohnehin wieder startklar.
Zu Recht sagt MG über den S5 EV: Warum in einer Sache gut sein, wenn man in fünf Dingen großartig sein kann: schnell geladen, großzügig im Raumangebot, smart in der Bedienung, führend im Fahrverhalten und Sicherheit serienmäßig. Wir ergänzen auf acht Dinge: top beim Bremsen, einzigartige 7 Jahre Garantie und unschlagbar in Preis-Leistung: Aktuell gibt’s das sehr gut ausgeführte Basismodell Comfort zu einem Privatkundenaktionspreis um 28.990 Euro, unser Luxury-Modell um 34.990. Tja, der MG S5 EV wird wohl Martinas und Martins Familienauto von morgen sein …

MGS5 EV Luxury Long Range Daten & Fakten

Preis: 40.990,– € (Einstiegspreis ab 34.990,– €) | 170 kW/231 PS | 0–100 km/h in 6,3 sec | Ø Verbrauch lt. Hersteller (im Test): 16 (16,4) kWh/100 km | Kofferraum: 453–1.441 | 5 Sitzplätze | 2 kindersitztaugliche Fondplätze

Resümee
Insgesamt eines der cleversten und interessantesten Elektro-Familienautos. Sehr, sehr gefällig.

Was uns gefällt: Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist genial!
Was uns fehlt: Wir hätten gern ein Panoramadach, fürs Cabriofeeeling im Sommer.
Familienbonus: im Grunde das gesamte Auto, nicht zu vergessen die 7 Jahre Garantie

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