Diese Kinderhotels sind am familienfreundlichsten

Jedes Jahr kürt die auf Familienurlaube spezialisierte Suchplattform kinderhotel.info die 50 besten Kinderhotels mit dem kinderhotel.info Award 2024. Die Gewinner wurden aus über 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern gewählt. Die Top 3 liegen in Oberösterreich, der Schweiz und Salzburg.

Aus über 700 Familienhotel in 14 europäischen Ländern belegten Hotels in Oberösterreich, der Schweiz und Salzburg die Plätze 1 bis 3. Von den 50 besten Hotels kommen 33 aus Österreich, zwölf aus Deutschland, vier aus Trentino-Südtirol und eines aus der Schweiz.



Platz eins geht an das Familux Resort Dachsteinkönig in Gosau (Oberösterreich), dahinter liegen das Märchenhotel Braunwald (Schweiz) und das Familienhotel Oberkarteis in Hüttschlag (Salzburg).



Das sind die Kriterien



Familienfreundliche Ausstattung, hervorragende Kinderbetreuung oder auch besondere Spiel- und Freizeitmöglichkeiten sind die Hauptkriterien, nach denen der Award vergeben wird.



"Für unseren Award haben wir die kinderfreundlichen Angebote der Familienhotels sorgfältig verglichen und zusätzlich die Gästezufriedenheit genau analysiert", so Christoph Reichl, Redaktionsleiter von kinderhotel.info, über die Bewertung.



Kinder wollen Wasser und Tiere! Eine vor kurzem durchgeführte Wertung hat ergeben, dass sich Kinder für den Urlaub mit ihren Eltern vor allem Wasser (Schwimmbad, Badeteich, Wasserrutsche) und Tiere (Streichelzoo, Bauernhof) wünschen. Danach folgen Kinderprogramme, organisierte Aktivitäten und besondere Spielplätze.

Märchenhotel Braunwald

Das sind die Top 10 des kinderhotel.info Awards 2024:



1. Dachsteinkönig - Familux Resort, Gosau (Oberösterreich)

2. Märchenhotel Braunwald, Braunwald (Schweiz)

3. Familienhotel Oberkarteis, Hüttschlag (Salzburg)

4. Familotel Sonnenpark, Willingen (Hessen)

5. Oberjoch - Familux Resort, Bad Hindelang-Oberjoch (Bayern)

6. Kinder- & Gletscherhotel Hintertuxerhof, Hintertux (Tirol)

7. Familotel Landhaus zur Ohe, Schönberg (Bayern)

8. Familien Resort Petschnighof, Diex (Kärnten)

9. Familotel amiamo, Zell am See (Salzburg)

10. Alpenrose - Familux Resort, Lermoos (Tirol)



Zu den Top-5-Aufsteigern zählen 2024:



Von 40 auf Platz 10: Alpenrose - Familux Resort, Lermoos (Tirol)

Von 46 auf Platz 17: Leading Family Hotel Löwe, Serfaus (Tirol)

Von 44 auf Platz 21: Familotel Landhaus Averbeck, Bergen (Niedersachsen)

Von 29 auf Platz 12: Familienhotel Huber, Vals-Mühlbach (Südtirol)

Von 20 auf Platz 5: Oberjoch - Familux Resort, Bad Hindelang-Oberjoch (Bayern)



Die Top-5-Neueinsteiger sind



Platz 22: The Grand Green - Familux Resort, Oberhof (Thüringen)

Platz 27: Ulrichshof Nature · Family · Design, Rimbach (Bayern)

Platz 31: Alpenhotel Kindl, Neustift (Tirol)

Platz 39: Hotel Felsenhof, Flachau (Salzburg)

Platz 46: Familotel Borchard's Rookhus, Wesenberg (Mecklenburg-Vorpommern)