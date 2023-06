Einer zum Pferde stehlen

Darauf darf er stolz sein. Dass er 2021 die höchste Gesamtpunktzahl – und zwar 95 % – aller von Euro NCAP (Unabhängige Sicherheitsorganisation) bewerteten Fahrzeuge erhalten hat: der Subaru Outback. Der EyeSight Driver Assist Technology sei Dank hat der Outback nicht nur die höchste Punktzahl aller Fahrzeugklassen, sondern auch das beste Ergebnis erreicht, das je ein Subaru-Modell bei Safety Assist-Crashtests geschafft hat. Sicherheit – bei Familien ein besonderes, wenn nicht das wichtigste Kriterium – liegt Subaru schon seit Jahren sehr am Herzen. Der Hersteller verfolgt daher die All-Around-Safety-Philosophie. Deren Ziel: ein Höchstmaß an Sicherheit und bis 2030 keine tödlichen Verkehrsunfälle mehr! Testmama Ursula findet das mehr als gut und möchte Details über EyeSight wissen …



Alles im Blick, alles im Griff

Das mehrfach preisgekrönte und laufend optimierte EyeSight-System bietet umfassenden Rundumschutz und verknüpft verschiedene Fahrerassistenten miteinander, zum Beispiel Notbremssystem mit Kollisions­warner, den Ausweichassistenten mit Lenkfunktion oder den Spurhalte­assistenten plus Spurzentrierung u.v.m. Durch die Verbindung aller Stereokamera, Radar- und Sonareinheiten dieser Assistenten bietet EyeSight einen präzisen und zuverlässigen 360-Grad-Schutz. Es ist ein wenig so, als blickten einige zusätzliche, sehr aufmerksame Augenpaare auf die Straße und als sei ein zusätzlicher Fuß stets auf der Bremse.



Ein weiteres Plus an Sicherheit bewirkt das Fahrer-Erkennungssystem (Driver Monitoring System): Es bemerkt Ablenkung und Müdigkeit und mahnt den Fahrer zur Aufmerksamkeit, übernimmt jedoch auch automatisch einige Komfort-Einstellungen für den Fahrer. Insgesamt ein sehr vertrauensvolles und gediegenes Gefühl, in einem Outback zu sitzen.

Mit Bodenfreiheit und Allradantrieb

Für die komfortabel-souveräne Fortbegung setzt der Crossover-Kombi für Familie und Freizeit traditionell auf den verlässlichen und laufruhigen Boxermotor in Kombination mit einer stufenlosen Automatik Lineartronic und dem permanenten Allradantrieb. Ein bewährtes Konzept für angenehmes, unaufgeregtes höhergelegtes Reisen, das perfekt zu den Mobilitäts-Ansprüchen der Familie passt. Die Eltern sind mit ihren Töchtern im hügeligen Wienerwald zuhause, fahren aber auch regelmäßig in und durch städtische Gefilde. Die sportlich-robusten Talente des neuen Outback sind geradezu geschaffen dafür.

Außerdem gefällt der Outback den Mädels ausgesprochen gut, mit seinem edlen cognac­braunen Interieur und dem 11,6 Zoll großen tabletartigen Touchscreen, dem zentralen Steuerelement. Via Subarus „Starlink Infotainment-System“ lassen sich alle Funktionen einfach regeln. Auch die Smartphones können per Apple Car Play oder Android eingebunden werden. Für Konnektivität ist also gut gesorgt, obwohl die Mädchen vor allem den tollen Klang der Harman/Kardon-Anlage genießen.



Platz in Hülle und Fülle

Mit seiner Geräumigkeit zieht der neue Outback das Damen-Tester-Trio ebenfalls in seinen Bann. Im überaus großzügig bemessenen Kofferraum mit angenehm niedriger Ladekante „können wir sogar Hausübung machen und lernen“, albern Carina und Anna, während sie jeden Quadrat- bzw. Kubikzentimeter des Outback erforschen. Sowohl im Cockpit als auch im Fond genießen sogar sehr groß Gewachsene geradezu enorme Bein- und Kopffreiheit – der Outback ist wahrlich

prädestiniert dazu, die Mädels sicher durchs Aufwachsen zu begleiten.

Subaru Outback 2.5i Premium



Preis: 51.490,– € (Einstiegspreis ab 46.490,– €)

169 PS/124 kW | 0–100 km/h in 10,2 sec

Getriebe: stufenloses Automatikgetriebe Lineartronic

Ø Verbrauch lt. Hersteller (im Test): 8,6 (8,5) /100 km

Ø CO2-Emission lt. Hersteller: 193 g/km

Kofferraum: 561–1.751 | 5 Sitzplätze

2 kindersitztaugliche Fondplätze



Resümee

Einer der raren „SUW (Sports Utility Wagon)“, also ein Crossover-Kombi – ideal für die Abenteurer-Familie



Was uns gefällt: beheizte Fondsitze, Schiebedach

Was uns fehlt: etwas weniger Sprit-Durst wäre fein

Familienbonus: die geländetaugliche Rundum-Sicherheit