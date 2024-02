Ene, mene, muh und raus bist du!

Ist es der traditionelle Kombi, ein dynamisches SUV oder doch der wieder boomende (Camper-)Van? – Das familienfreundliche Sortiment ist groß und die Entscheidung will gut durchdacht sein. Viel Platz, Stauraum, Praktikabilität und Sicherheit sind klar. Aber es gibt einige Punkte mehr, die Sie beachten sollten, um das optimale Familienmodell – egal ob neu oder gebraucht – zu wählen und damit lang Freude zu haben und zufrieden zu sein.



1. Wie hoch ist Ihr Budget?

Zuerst müssen Sie wissen, wie viel Sie investieren wollen oder können – dann folgt alles Weitere. Berücksichtigen Sie dabei nicht nur den Anschaffungspreis, sondern auch laufende Kosten wie Versicherung, Leasingrate, Treibstoff, Service und mögliche Reparaturen.



2. Wie groß ist Ihre Familie?

Wie viel Platz benötigen Sie regelmäßig für sich, Ihre Kinder, Haustiere oder weitere Personen? – Ab regelmäßig fünf Personen müssen Sie der Rückbank vermehrtes Augenmerk schenken: Wirkliche drei Sitze bieten meist nur Vans oder Busse oder spezielle SUV.



3. Welche Sicherheitsfunktionen sind Ihnen wichtig?

Von Spurhalteassistent über Toter-Winkel-Warner bis hin zum automatischen Abstandsautomaten: Welche Sicherheitssysteme sollten neben verpflichtenden Airbags und ABS vorhanden sein?



4. Welche Technologie und Infotainmentsysteme brauchen Sie?

Soll ein Navigationssystem drin sein oder ist Ihnen Ihr Smartphone lieber? Was soll Ihr Infotainmentsystem alles können, brauchen Sie WLAN, wie viele und welche Handy-Lademöglichkeiten möchten Sie haben …? Checken Sie Ihre Techno-Must-haves!



5. Welchen Antrieb bevorzugen Sie?

Was darf’s sein: Benzin, Diesel, Wasserstoff, Batterie-Elektro, Hybrid oder Plug-in-Hybrid? Bei Elektro ist natürlich nach wie vor die Lademöglichkeit ein Thema.



6. Wie hoch ist der Wiederverkaufswert des Autos?

Fahren Sie Ihr Auto bis zum letzten Schnaufer oder planen Sie, es wieder zu verkaufen? In letzterem Fall ist der Wiederverkaufswert durchaus relevant.



7. Wie wichtig sind Ihnen Kraftstoffverbrauch und Emissionen?

Vergleichen Sie die Verbräuche der unterschiedlichen Antriebe, Modelle, Marken – die Unterschiede sind teilweise groß. In der Regel benötigen SUV und Vans schon allein durch ihre Karosserieform und Gewicht mehr Sprit bzw. Energie als ein „windschlüpfrigerer“ Kombi. Der ist aufgrund seiner

Karosserieform der verbrauchsärmste.



8. Wie viel zusätzlichen Stauraum benötigen Sie?

Transportieren Sie regelmäßig Sportausrüstung, ist der Hund immer mit dabei? Grundsätzlich bieten Van und Bus das größte und das SUV das in Relation kleinste Kofferraumvolumen. Wer nur hin und wieder sehr viel Stauraum braucht, findet mitunter auch mit einer Dachbox das Auslangen.



9. Wieviel soll Ihr Auto ziehen und tragen können?

Verreisen Sie gern mit Wohnwagen, Pferdeanhänger oder Fahrradträger? Dann checken Sie Daten wie maximale Anhängelast, Stützlast, Dachlast etc.



10. Legen Sie Wert auf Schiebetüren?

Hier liegen Bus und Van an der Spitze: Seitliche Schiebetüren sind ein Hit, der Zugang ist deutlich leichter, beim Aussteigen kann die Tür nicht aufs Nachbarauto knallen.



11. Gibt es bestimmte Marken oder Modelle, die Sie besonders ansprechen?

Legen Sie Wert auf eine Marke oder Karosserieform bzw. kommen bestimmte Modelle gar nicht in Frage?