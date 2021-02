Familien und Autos in Zahlen 2020/2021

Interessantes und Wissenswertes rund um Familie und Auto

Wie viele Fragen stellen Kinder pro Tag? Aus wie vielen Lego-Steinen besteht der größte Wohnwagen der Welt? Lesen Sie in unseren Zahlen & Fakten nach!

Etwa 96 % aller amerikanischen Kinder (er)kennen Ronald McDonald.



Kinder stellen ca. 400 Fragen pro Tag.



Bis Ende Februar 2021 wird aufgrund der Covid-19-Krise die Sonderbetreuungszeit für Familien verlängert. So haben auch Eltern im aktuellen Schuljahr die Möglichkeit, ihre Kinder im Fall von Schul- oder Kinder­betreuungseinrichtungsschließungen zu betreuen.



Der Equal Pay Day macht auf die Einkommens­differenz zwischen Frauen und Männern aufmerksam. Aktuell liegt diese in Österreich durchschnittlich bei 15,2 %. Umgerechnet sind das 56 Arbeitstage, die Frauen kostenlos arbeiten, oder auch jedes 7. Jahr.



Der größte Wohnwagen aus Lego-Steinen besteht aus insgesamt 288.630 Einzelsteinen. Der Bau hat fünf Wochen gedauert und fand in Brisbane, Australien, statt.



Wer erinnert sich an den Schokoladenbrunnen in Willy Wonkas Schokoladenfabrik? Dieser Kindertraum ist wahr geworden. In Allhaming/­Österreich, in der Pralinenwelt der Confiserie Wenschitz, fließt eine Tonne ­flüssiger Schokolade über die Stufen des mit 12,27 m höchsten ­Schokoladenbrunnens weltweit herab.



Eine Umfrage durch Marketagent ergab, dass bei 31,5 % der Österreicher das Auto einen eher hohen Stellenwert hat. Für 21,6 % hat es einen sehr hohen Stellenwert.



2,449 Mio. Familien lebten 2019 insgesamt in Österreich laut Mikrozensus-Arbeitskräfte­erhebung. Darunter befanden sich 1.747.000 Ehepaare, 403.000 Lebensgemeinschaften, 257.000 Mütter und 42.000 Väter in Ein-Eltern Familien.