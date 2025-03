Familienauto ist Gesamtsieger bei WWCOTY 2025

Die Women’s World Car of the Year-Jury hat den Hyundai Santa Fe zum WWCOTY 2025 Gesamtsieger gekürt.

Die Women’s World Car of the Year-Jury hat den Hyundai Santa Fe zum WWCOTY 2025 Gesamtsieger gekürt.

Es ist gewählt. Die Women’s World Car of the Year-Jury hat entschieden: Der Hyundai Santa Fe ist WWCOTY 2025. 82 Motorjournalistinnen aus 55 Ländern auf fünf Kontinenten haben ihn zum Gesamtsieger gekürt.



Unter den 81 Bewerbern wurden zuerst die besten Autos in jeder Kategorie als Sieger gewählt:



• Mini Cooper (Stadtauto)

• Kia EV3 (Kompakter Geländewagen)

• Audi A6 e-tron (Großer Wagen)

• Hyundai Santa Fe (Großer Geländewagen)

• Toyota Land Cruiser (4×4)

• Porsche Panamera (Sportwagen)



Die Abstimmung war knapp. „Die Wahl ist jedes Jahr eine Aufgabe mit großer Verantwortung. Sie muss die Besonderheiten eines jeden Marktes, die Art des Fahrens, die Kaufkraft, die Vorlieben der Verbraucher usw. berücksichtigen. Das Siegerauto muss all diese Anforderungen erfüllen und die Fahrer auf der ganzen Welt zufrieden stellen“, sagt Marta Garcia, Executive President von WWCOTY.



„Der markante, geräumige und leistungsstarke fünf bis siebensitzige SUV ist ein Allrounder für Familie und Freizeit. Als PHEV fährt er sogar ein paar Kilometer emissionsfrei. Sehr praktischer Innenraum, Top-Assistenzsysteme und dank seines Platzangebots und zahlreicher Features geradezu auch als „Wohnmobil light“ geeignet“, so Petra Mühr, Chefredakteurin FAMILIENAUTOS und bereits seit 2017 Mitglied der WWCOTY-Jury.