Familienurlaub trotz Sparkurs: So machen’s die Österreicher 2025

Urlaub bleibt der liebste Luxus. Der Sommerurlaub gehört für viele Familien in Österreich zu den wichtigsten Investitionen des Jahres – trotz Teuerung und steigender Lebenshaltungskosten. Laut einer aktuellen Integral-Umfrage im Auftrag der Immobilienrendite AG zeigt sich: Der Wunsch nach Erholung bleibt ungebrochen, das Urlaubsbudget wird aber bewusster eingesetzt.



Hotelurlaub ist am beliebtesten

Wenn es um die Unterkunft geht, setzen die meisten auf Bequemlichkeit. Das klassische Hotel ist weiterhin die erste Wahl.

• 38 % buchen ein Hotel mit Frühstück oder Halbpension

• 18 % besonders junge Reisende nutzen Airbnb oder Ferienwohnungen

• 9 % gehen campen oder nächtigen in Selbstversorgerhütten

• 10 % aus Wien und Tirol reisen in den eigenen Zweitwohnsitz

• 6 % sparen durch Übernachtung bei Verwandten oder Freunden



Trotz zusätzlicher Steuern und Abgaben bleibt Urlaub in der eigenen Ferienimmobilie für einige ein fixer Bestandteil der Jahresplanung.



Was kostet der Urlaub mit der Familie?

Ein Sommerurlaub mit Kind(ern) kostet – je nach Ziel, Unterkunft und Aktivitäten – eine schöne Summe. Doch es wird unterschiedlich tief in die Tasche gegriffen.



Durchschnittliche Urlaubsausgaben 2025:

• Ø 2.140 € für 2 Wochen mit mehreren Personen

• Familien mit Kindern: ca. 2.900 €

• Singles: ca. 1.585 €

• 30 % kommen mit unter 1.000 € aus

• 10 % investieren über 4.000 €



Kein Urlaub? Für viele leider Realität

Rund 30 % der Befragten bleiben diesen Sommer zu Hause – aus verschiedenen Gründen:

• 40 % fehlt das Geld für eine Reise

• 25 % sparen lieber für andere Anschaffungen

• 19 % genießen den Sommer bewusst zu Hause

• 8 % unterstützen mit Inlandstourismus die österreichische Wirtschaft

• 3 % verzichten aus Umweltgründen auf eine Reise

Diese Zahlen zeigen: Reisen wird zunehmend zum Luxus, vor allem für Haushalte mit niedrigem Einkommen.



So wird im Urlaub gespart – und was mit dem Geld passiert

Wer verreist, achtet genau auf die Kosten und hat oft schon einen Plan für das Ersparte:

• 22 % sparen für später – vor allem unter 30-Jährige

• 14 % zahlen Schulden zurück

• 11 % investieren in Kinder oder Enkel

• 9 % sparen auf ein neues Auto

• 9 % stecken das Geld in Balkon oder Garten



5 Tipps für günstigen Familienurlaub in Österreich (und nahes Ausland)

Gerade Familien können bei geschickter Planung viel sparen – ohne auf schöne Urlaubstage verzichten zu müssen. Hier ein paar praktische Ideen:



1. Urlaub am Bauernhof

Viele Höfe in Österreich bieten günstige Familienpakete mit Natur, Tieren und echtem Abenteuer für die Kleinen.



2. Ferienwohnung statt Hotel

Selbst kochen, mehr Platz und weniger Fixkosten: Besonders bei mehreren Kindern zahlt sich die eigene Unterkunft aus. Airbnb, Booking.com oder regionale Anbieter bieten oft günstigere Optionen als Hotels.



3. Reisen mit dem Auto

Flexibilität, keine Flugkosten, und man kann Snacks, Spielsachen & Fahrräder einfach mitnehmen.

familien-autos.at hat viele Tipps für das perfekte Familienauto – einfach mal reinschauen!



4. Urlaub in der Nebensaison

Wer auf Ferienzeiten keine Rücksicht nehmen muss, fährt im Juni oder September deutlich günstiger – bei oft besserem Wetter und weniger Trubel.



5. All-Inclusive clever nutzen

Manchmal lohnt sich ein Paket mit Verpflegung, Kinderbetreuung & Aktivitäten – besonders in Ländern wie Kroatien oder Ungarn mit kurzen Anfahrtswegen und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.