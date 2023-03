Frühlingsskilauf für Jung und Älter in Maria Alm

Dein, mein, unser Urlaub im Winterwunderland!



Der Hochkönig hat sich seinen Hoheitstitel schon verdient: Besonders in der Wintersaison bietet er seinen Gästen ein Aktivmekka wie kaum eine andere Region. Die tiefverschneiten Berggipfel bilden einen wahrhaft majestätischen Anblick, während man durch das 40 Kilometer stolze Langlaufnetz im Tal flitzt.



Und on Top: 150 Pistenkilometer und eine im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubende 6-Gipfel-Tour lassen das Skifahrerherz verlässlich höherschlagen.



So sieht er aus, der Urlaub am Hochkönig.

Mittendrin im Paradies

Das ***Superior Hotel Gasthof Niederreiter steht mittendrin im Winterparadies. Wurde neben wohlbekannten und heißgeliebten Angeboten – wie die ständig nach frischem Apfelstrudel duftende hauseigene Konditorei – gerade erst um ein paar ganz neue Feinheiten erweitert. Und hält auch so einige Freuden für Familien bereit…

Neues aus der Wellnesswelt

Finnische und Biosauna, Erlebniswhirlpool und Dampfbad heißen die jüngsten Stars im Niederreiter-Wintermärchen. Der Wellnessbereich, der pünktlich zu den kalten Tagen des Jahres fertiggestellt wurde, ist der Ort, um nach aktiven Stunden an der frischen Luft wieder zu Kräften zu kommen.



Die Kids toben derweil im Wasser. Da tauscht man doch selbst als leidenschaftlicher Wedler allzu gern die schweren Skischuhe gegen die Badeschlappen.



Oder man genießt auf der Sonnenterasse des Hotels noch ein Punschkrapferl, eine Sachertorte oder vielleicht den frischen Topfenstrudel der gerade aus der Küche kommt…

Tolle Frühlingsskilauf Angebote im Hotel Niederreiter



• Auszeit mit einer Freundin zur Ski amadé Ladies Ski Week vom 18. – 25. März 2023 (bei Buchung ab 7 Übernachtungen für 2 Personen ist einer der beiden Skipässe gratis, buntes Rahmenprogramm inklusive)

• Best Ager Woche von 25. März bis 01. April 2023 (Skipass für alle ab 60 Jahren gratis!)

• Osterfamilienaktion ab 18. März 2023 bis Saisonende (ab Kauf eines 6-Tagesskipasses mindestens eines Elternteils fahren Kinder bis 15 Jahre frei)

Auch für Familien ein Paradies

Funslopes, Rodelbahnen, herumtollwürdige Neuschneemasssen… Auch Familien lieben den Winter in den Bergen. Und im Niederreiter finden sie die perfekte Homebase für gemeinsame Abenteuer: Mit wenigen Schritten steht man nicht nur mitten im großen Skigebiet, sondern auch am Übungslift und findet mit gleich zwei örtlichen Skischulen genügend Profis, die bei den ersten Schwüngen helfen. Steht man schon etwas länger auf den Skiern, führt kein Weg an den Funslopes und Snowparks vorbei und gehört man noch zu den ganz kleinen Wintergästen, gibt es bestens präparierte Winterwege, um auch per Kinderwagen vom Schneegenuss zu kosten.





Kontaktdaten Hotel:

*** Superior Hotel Gasthof Niederreiter

Oberdorf 6, A-5761 Maria Alm

Tel. +43 (0) 6584/7754

info@niederreiter.com | www.niederreiter.com