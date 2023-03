Frisch, frech und besonders

Uralte Steinmauern und ein extravagantes Inneres. Mitten in der Fußgängerzone und ganz nah dran an einigen herrlich friedvollen Naturplätzen. Zwei Gastgeber, die nicht unterschiedlicher sein, sich aber auch gar nicht besser ergänzen könnten.

Zell am See im Süden Salzburgs ist im Sommer vor allem eins – sportlich. Wer hierher kommt, darf sich auf lange Stunden in der Natur freuen: vom Berg in den See und vom Bike aufs Paddleboard. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich in diesen Breitengraden auszutoben.



Nur einer der Gründe, warum das Duo Julia Haidinger und Simon Schuster vor einigen Jahren beschlossen hat, hier ein Hotel zu übernehmen. Nicht irgendeines, sondern ein echtes Traditionshaus:

Der Steinerwirt steht seit mehreren Jahrhunderten im Herzen des Seestädtchens, wird seit 1622 gastronomisch geführt. Für seinen besonderen Charme war er schon immer bekannt, durch die beiden Junggastronomen be-kam er aber noch einmal ein völlig neues Gesicht.

Tradition trifft Moderne – im Empfangsbereich, den Stuben, den modern anmutenden Zimmern und oben unterm Dach im Wellnessbereich samt Outdoor-Whirlpool. Ein Urlaubsziel für alle, die’s frisch, frech, besonders mögen.



Modernes gebracht, Bewährtes gewahrt

Zum alten Holz der Wirtshausstub’n werden mutig lila Wände kombiniert und immer wieder mischt sich moderne Kunst zwischen die historischen Wände. Eine Sache ist aber heute wie damals gleich: der Fokus auf dem Genuss.

Das schätzen Gäste wie Einheimische, unter denen der Steinerwirt übrigens als echter Geheimtipp gilt. Auf der sonnenverwöhnten Terrasse oder im Gastgarten unter schattenspendenden Kastanienbäumen trifft man sich zum wöchentlichen Grillabend oder sonstigen geschmacklichen Erlebnissen. Schnitzel oder Tafelspitz? Der Chef empfiehlt gerne noch den passenden Tropfen Wein dazu.



Tipp zum Schluss

Mit der Sommercard, die bei der Ankunft im Steinerwirt überreicht wird, macht man noch mehr aus dem Urlaub im Salzburger Pinzgau. Da sind unter anderem sämtliche Öffi-Fahrten im Pinzgau, Seilbahn-„Flüge“ und Schwimmbad-Eintritte inkludiert und Highlights wie beispielsweise die Fahrt über die Großglockner Hochalpenstraße stark vergünstigt. Ein weiterer Grund, den Sommer in Zell am See zu verbringen.



Kontaktdaten Hotel:

Hotel Steinerwirt

Dreifaltigkeitsgasse 2, A-5700 Zell am See

Tel.: +43(0)6542 72502

office@steinerwirt.com | www.steinerwirt.com