Ganz schön grün hinter den Ohren

Doris und Diana, seit Beginn an Familien­autos-Testerinnen, nehmen heuer ihr erstes Elektroauto in Augenschein: Der kompakte Renault Mégane E-Tech ist ideal für eine „grüne“ Kleinfamilie.

So sperrig sich sein Modellname liest, so harmonisch sieht der Renault Mégane E-Tech Electric

aus, so geräumig ist er und so g‘schmeidig lässt er sich fahren. Und zwar lokal emissionsfrei und innendrinnen super nachhaltig: Alle Stoffsitzbezüge sind aus recycelten Materialien, der Großteil der Kunststoffbauteile ebenfalls, sodass der Mégane E-Tech an seinem „Lebensende“ zu 95 Prozent recycelt werden kann. Aber schreiben wir lieber nicht vom Abschied des schicken Kompakten, sondern vom Beginn einer elektrisierenden Testfahrt, für unsere Profis Doris und Diana das erste Elektroauto …



Dieser Speed!

In der Top-Motorisierung EV60 stehen dem Cross-Kompaktler eine 60-kWh-Batterie und 218 PS zur Verfügung. Das funzt. Auch wenn die zwei Ladies kein Interesse an Dauer-Sprints haben, entlocken ihnen der Speed (von 0 auf 100 in 7,5 Sekunden) und das e-charakteristische Dahinpfeilen etliche Juchzer. Allerdings haben sie bereits ein weiteres Objekt ihrer Begierde fokussiert – schließlich liebt Diana nichts mehr, als das Cockpit zu erkunden. Und da lockt diesmal ein Dreiviertel-Quadratmeter Hightech-Screen, der alle technologischen Stückerl spielt und auch die wichtigsten Google-Dienste wie Maps oder Assistant unterstützt: Der neue openR-Bildschirm.



Dieser Screen!

Auf stattlichen 774 cm2, in Form eines liegend-gespiegelten L, finden sich digitale Instrumententafel und Multimedia-Display, mit erstklassiger Auflösung und einfach zu bedienen, sobald man sich mit den vielen Inhalten vertraut gemacht hat. Das System openR Link lässt sich wie ein Tablet steuern und bietet alle vertrauten Funktionen. Diana ist hingerissen, drückt, zoomt und scrollt sich durch verschiedene Features und zieht sich dann auf die Hinterbank zurück. Spielen mit den Kuscheltieren ist in ihrem Alter eben auch verlockend, noch dazu im Wohlfühlambiente des Mégane E-Tech! Doch hoppla, einen Blick auf Antrieb und Reichweite sollten wir noch werfen …

Diese Reichweite!

Unser Top-Modell ist mit allen Wechsel- und Gleichstromlademöglichkeiten kompatibel, von der (allerdings nicht empfohlenen) Haushaltssteckdose über die 11-kW-Wallbox (7,5 h) bis zur 130-kW-Schnell­ladestation (0 bis 80 % in 42 Minuten). Aber ganz so oft muss man gar nicht laden, der Mégane E-Tech kommt immerhin über 400 Kilometer weit!

Renault Mégane E-Tech Electric Techno EV60



Preis: 49.800,– € (Einstiegspreis ab 39.800,– €)

160 kW/218 PS 0–100 km/h in 7,5 sec

60 kWh Batterie | 450 km Reichweite | Ø Verbrauch lt. Hersteller (im Test): 16,1 (15,8) kWh/100 km

Kofferraum: 440–1.332 | 5 Sitzplätze

2 kindersitztaugliche Fondplätze



Resümee

Der kompakte und geräumige Crossover ist das ideale „strömende“ Kleinfamilien- oder Zweitauto



Was uns gefällt: die Form, seine Funktionen und das feine Fahrgefühl

Was uns fehlt: die Ladekante ist schon hoch

Familienbonus: das nachhaltige Gesamtkonzept (zu 95 Prozent recycelbar) überzeugt