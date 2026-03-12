Kia PV5 Passenger im Familienautos Test

Der vollelektrische Van für Sport, Alltag und große Aufgaben. Der neue Kia PV5 Passenger will kein Showcar sein – sondern ein Mitspieler. Einer, der Platz, Ausdauer und Übersicht ins Spiel bringt.



Für unseren Praxistest haben wir ihn mit Nachwuchs-Handballern der JAGS Vöslau auf den Platz geschickt – inklusive Sporttaschen, Trinkflaschen und Betreuerteam. Schnell wurde klar: Das Konzept dieses vollelektrischen Kleinbusses funktioniert wie ein gutes Team – praktisch, verlässlich und klar strukturiert.



Denn: Eine Handball-Mannschaft samt Gepäck transportieren? Mit einem normalen Pkw kaum machbar. Und wenn es dann auch noch rein elektrisch sein soll, war die Auswahl bislang äußerst gering.



Mit dem PV5 bietet Kia nun eine echte Alternative im Segment der elektrischen Kleinbusse – und das zu einem deutlich attraktiveren Preisniveau als viele Mitbewerber.

Viel Platz für Mannschaft, Familie & Gepäck



Schon nach wenigen Minuten war das erste Fazit klar:



„Wow, also der hat ja wirklich viel Platz.“



Der Innenraum des Kia PV5 Passenger zeigt sich als echtes Raumwunder.



Ladevolumen:



+ 1.320 Liter bei aufgestellten Rücksitzen



+ Bis zu 2.300 Liter bei umgeklappter zweiter Sitzreihe



Perfekt für:



+ Sporttaschen



+ Getränkekisten



+ Kinderwagen



+ Reisegepäck



+ Handbälle & Trainingszubehör

Zusätzliche Pluspunkte im Alltag:



+ Große Ablagefächer



+ Praktische Türtaschen



+ Extra-Staufach unter dem Boden



+ Hohe Sitzposition mit sehr guter Rundumsicht



Familienfreundlich zeigt sich der Van mit:



+ Isofix-Halterungen in der zweiten Reihe



+ Großen Fensterflächen



+ Erhöhter Sitzposition im Fond



Design mit System – Teil der neuen PBV-Reihe



Kia positioniert den PV5 als Teil seiner neuen PBV-Reihe („Purpose Built Vehicles“) – also Fahrzeuge, die konsequent auf Alltagstauglichkeit ausgelegt sind.



Das Design ist:



Kantig und geradlinig



Funktional statt verspielt



Mit großen Fensterflächen für optimale Übersicht



Das modulare Konzept erinnert an einen Werkzeugkasten auf Rädern: effizient, aufgeräumt und ohne unnötige Schnörkel.



Innenraum & Cockpit



Breites Display-Duo



Bis zu 12,9 Zoll großer Touchscreen



Neue Android-basierte Benutzeroberfläche



Intuitive und übersichtliche Bedienstruktur



Vorne sitzen Fahrer und Beifahrer auf komfortablen Einzelsitzen mit breiten Armlehnen.

Hinten stehen – je nach Konfiguration – flexible Sitzlösungen zur Verfügung.