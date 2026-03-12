FAMILIENAUTOS

Kia PV5 Passenger im Familienautos Test
Kevin Kada

Kia PV5 Passenger im Familienautos Test

Nach einigen Jahren wagt Kia wieder einen Schritt in Richtung Family-Van oder Kleinbus. Mit dem vollelektrischen PV5 denken die Koreaner das Thema neu und überzeugen mit einem Raumwunder ohne große Kompromisse.

Kevin Kada

Der vollelektrische Van für Sport, Alltag und große Aufgaben. Der neue Kia PV5 Passenger will kein Showcar sein – sondern ein Mitspieler. Einer, der Platz, Ausdauer und Übersicht ins Spiel bringt.

Für unseren Praxistest haben wir ihn mit Nachwuchs-Handballern der JAGS Vöslau auf den Platz geschickt – inklusive Sporttaschen, Trinkflaschen und Betreuerteam. Schnell wurde klar: Das Konzept dieses vollelektrischen Kleinbusses funktioniert wie ein gutes Team – praktisch, verlässlich und klar strukturiert.

Denn: Eine Handball-Mannschaft samt Gepäck transportieren? Mit einem normalen Pkw kaum machbar. Und wenn es dann auch noch rein elektrisch sein soll, war die Auswahl bislang äußerst gering.

Mit dem PV5 bietet Kia nun eine echte Alternative im Segment der elektrischen Kleinbusse – und das zu einem deutlich attraktiveren Preisniveau als viele Mitbewerber.

Viel Platz für Mannschaft, Familie & Gepäck

Schon nach wenigen Minuten war das erste Fazit klar:

„Wow, also der hat ja wirklich viel Platz.“

Der Innenraum des Kia PV5 Passenger zeigt sich als echtes Raumwunder.

Ladevolumen:

+ 1.320 Liter bei aufgestellten Rücksitzen

+ Bis zu 2.300 Liter bei umgeklappter zweiter Sitzreihe

Perfekt für:

+ Sporttaschen

+ Getränkekisten

+ Kinderwagen

+ Reisegepäck

+ Handbälle & Trainingszubehör

Zusätzliche Pluspunkte im Alltag:

+ Große Ablagefächer

+ Praktische Türtaschen

+ Extra-Staufach unter dem Boden

+ Hohe Sitzposition mit sehr guter Rundumsicht

Familienfreundlich zeigt sich der Van mit:

+ Isofix-Halterungen in der zweiten Reihe

+ Großen Fensterflächen

+ Erhöhter Sitzposition im Fond

Design mit System – Teil der neuen PBV-Reihe

Kia positioniert den PV5 als Teil seiner neuen PBV-Reihe („Purpose Built Vehicles“) – also Fahrzeuge, die konsequent auf Alltagstauglichkeit ausgelegt sind.

Das Design ist:

Kantig und geradlinig

Funktional statt verspielt

Mit großen Fensterflächen für optimale Übersicht

Das modulare Konzept erinnert an einen Werkzeugkasten auf Rädern: effizient, aufgeräumt und ohne unnötige Schnörkel.

Innenraum & Cockpit

Breites Display-Duo

Bis zu 12,9 Zoll großer Touchscreen

Neue Android-basierte Benutzeroberfläche

Intuitive und übersichtliche Bedienstruktur

Vorne sitzen Fahrer und Beifahrer auf komfortablen Einzelsitzen mit breiten Armlehnen.
Hinten stehen – je nach Konfiguration – flexible Sitzlösungen zur Verfügung.

Die Materialqualität wirkt:

Robust

Pflegeleicht

Langlebig

Zweckmäßig statt luxuriös

Über 300 Kilometer Reichweite im Alltag

Unter dem funktionalen Design steckt moderne Elektrotechnik.

Der Kia PV5 Passenger basiert auf Kias neuer PBV-Plattform, die künftig mehrere Modelle tragen soll.

Batterievarianten zum Marktstart:

+ Basisversion: ca. 58 kWh netto

+ Große Batterie: 71,2 kWh

Reichweite:

Bis zu 390 km WLTP (große Batterie, laut Kia)

Realistisch im Alltag: ca. 320–350 km

abhängig von Beladung

Temperatur

Fahrprofil

Laden:

400-Volt-System

Bis zu 150 kW DC-Ladeleistung

20–80 % in ca. 25 Minuten

Zusätzlich vorgesehen:

+ Vehicle-to-Load (V2L) – Stromversorgung externer Geräte

Der Antrieb erfolgt über die Vorderachse. Allradvarianten sind für später geplant. Der Fokus liegt klar auf Effizienz und Nutzwert, nicht auf Sprintrekorden.

Verlässlicher Teamplayer im Elektro-Van-Segment

Im Vergleich zum Mitbewerb wirkt der PV5:

Bodenständig

Ehrlich

Funktional

Flexibel

Er ist der Teamplayer unter den Elektro-Vans – keiner für große Showeffekte, sondern einer, auf den man sich verlassen kann.

So wie Nachwuchs-Handballer vielleicht noch nicht der lauteste Star – aber definitiv ein verlässlicher Leistungsträger.FAQ zum Kia PV5 Passenger

Wie viel Platz bietet der Kia PV5 Passenger?

Mit 1.320 Litern bei aufgestellten Rücksitzen und bis zu 2.300 Litern bei umgeklappter zweiter Sitzreihe gehört er zu den geräumigsten vollelektrischen Vans seiner Klasse.

Wie hoch ist die Reichweite des Kia PV5?

Je nach Batteriegröße sind bis zu 390 Kilometer WLTP möglich. Im realistischen Alltagsbetrieb sind etwa 320 bis 350 Kilometer zu erwarten.

Ist der Kia PV5 ein gutes Familienauto?

Ja. Isofix-Halterungen, hohe Sitzposition, große Fensterflächen, flexible Sitzkonfiguration und enorme Laderaumkapazität machen ihn besonders attraktiv für Familien – vor allem mit mehreren Kindern oder sportlichen Hobbys.

Fazit

Der Kia PV5 Passenger schließt eine wichtige Lücke im Markt:
Ein bezahlbarer, vollelektrischer Kleinbus mit echtem Nutzwert.

Ob Sportverein, Großfamilie oder Alltag mit viel Gepäck – dieser Van spielt im Team ganz vorne mit.

