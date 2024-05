Kindersitztest des ÖAMTC: Ein „Fünfer"

18 aktuelle Kindersitzmodelle in allen gängigen Größen haben der ÖAMTC und seine Partnerclubs dieses Mal auf Sicherheit, Handhabung, Ergonomie und Schadstoffgehalt geprüft.

ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl: "Zwölf 'Gut' und fünf 'Befriedigend' sind ein breites Mittelfeld sicherer Kindersitze. Ein Sitz hat ein 'Nicht genügend' bekommen – der Hersteller hat bereits reagiert und eine Rückrufaktion gestartet."



Darauf sollten Sie beim Kindersitz-Kauf achten



Kindersitze mit der Zulassung "UN Reg. 44" dürfen seit September 2023 nicht mehr hergestellt bzw. in die EU importiert werden, jedoch vorhandene Sitze weiterhin ohne Einschränkung genutzt werden. Ein Abverkauf der Lagerware ist noch bis inklusive August 2024 möglich. Die aktuelle Kindersitz-Norm lautet "UN R129".



Vor dem Kauf eines Kindersitzes sollten sich Eltern über das breite Angebot informieren. Der Kauf erfolgt optimalerweise mit dem eigenen Auto und mit dem Kind in einem Fachgeschäft oder an einem ÖAMTC-Stützpunkt.



"Kindersitze sollte man nicht 'blind' über das Internet bestellen. Nicht jeder Kindersitz lässt sich in jedem Auto auf dem gewünschten Platz sicher montieren und Kinder sitzen auch nicht in jedem Sitz gleich gut und akzeptieren ihn. Das geschulte Fachpersonal weiß, worauf es ankommt und kennt die Antworten zu den zahlreichen Fragen junger Eltern", erläutert Kerbl.