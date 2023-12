Machen Sie mit – bei unserem großen Gewinnspiel!

Skiurlaub, aber entschleunigt

Vom Skifahren und Schwimmen im Schnee ... Filzmoos ist klein, fein und im Winter in der Regel mit besonders viel Schnee gesegnet. Davon sollte man sich jedoch keinesfalls täuschen lassen, denn Ski- und Wintersport kann der Ort am Fuße der beeindruckenden Bischofsmütze mindestens genauso gut wie die ganz Großen. Die absolute Pisten-Vielfalt ist dank des Anschlusses an Ski amadé – Österreichs größtes Skivergnügen – gegeben. Langes Anstellen? Fehlanzeige! Die gewonnene Zeit darf man hier umso mehr auf den Brettern auskosten. Das Schöne für Alpenhof-Gäste: Der Lift ist vom Hotel aus im Handumdrehen erreicht. Genauso wie die weiten Langlaufloipen der Region. Ski in and out vom Feinsten!In ihrem familiengeführten 4-Stern-Hotel (www.alpenhof.com) stellen die Walchhofers den idealen Ausgleich zu den vielfältigen Frischluft-Aktivitäten: Von den Skischuhen ganz elegant in die Badeschlappen gewechselt, macht man sich auf in den haus- eigenen Wellnessbereich mit Hallenbad, Whirlpool, Saunawelt und vielfältigem Massage-Angebot. Wer auch jetzt noch nicht genug von der zauberhaften Winterwelt rund ums Haus hat, lässt sich im beheizten Freibad treiben. Schwimmen im Schnee – mehr Idylle ist eigentlich nicht möglich. Mit köstlichen Menüs und aus- gedachten Programmpunkten wie Weinverkostungen, Schnaps- brennen und dem einen oder anderen Musikabend wird sich hier schließlich auch um das kulinarische und kulturelle Wohl der Gäste gekümmert.... gibt es gleich zwei Karten, die unbedingt zum Aufenthalt dazuge- hören: Mit der einen – der Filzmoos Sommercard – stehen einem die Türen zu sämtlichen Attraktionen der Gegend offen. Die Filzmoos Almcard lädt auf den vielen Hütten der Region dazu ein, eben- diese zu erschmecken. Übrigens beide im Aufenthalt inkludiert! Man nehme also entsprechende Karten, die liebste Begleitung, je nach Vorliebe das Bike oder den Wanderrucksack und verlasse das Hotel auf dem Fuße. Immerhin gibt’s hier so viel zu sehen und tun. Auch für die Kids. Um die ist’s allerspätestens beim Anblick der hauseigenen Adventure-Minigolfanlage rund um den Badeteich geschehen. Ein Highlight im Alpenhof: Den Gästen steht ein ganzer Ladepark mit 14 Plätzen zum gratis Aufladen von E-Autos zur Verfügung. Für alle, die lieber nachhaltig in den Urlaub reisen.

Bergzeit ist Genusszeit

Enfach nach draußen treten und sich direkt im Skigebiet Hochkönig befinden, welches mit endlosen Winter- wanderpfaden und unzähligen Loipen zum Erleben von Schnee-Abenteuern anregt. Die gewaltigen Gipfel des Gebirgsstocks locken Wintersportler, Schneeliebhaber und Gipfelstürmer zugleich an. Moderne Seilbahn- und Liftanlagen im Skigebiet und eine Extraportion Gastfreundlichkeit im Hotel Urslauerhof (www.urslauerhof.at) machen das Gipfelglück perfekt.Wer Aktivurlaub mit Entspannung kombinieren mag, ist im Hotel Urslauerhof genau richtig. Das Berg & Spa Hotel liegt nicht nur direkt an der Skipiste, sondern verfügt auch über einen einladenden Wellnessbereich, der 2023 erweitert wurde. Wer am Berg ausrei- chend Schnee und Kälte genossen hat, kann sich in der Lehm-, Finn- oder Zirbensauna wieder aufwärmen und bedenkenlos alle Viere von sich strecken.Doch damit nicht genug: Ein großzügiger Ruheraum, die Infrarot- Sauna oder das neue Dampfbad versprechen noch mehr Erholung. So kommt im geräumigen Relax-Bereich echte Wohlfühlatmo- sphäre und Glückseligkeit pur auf. Die Badelandschaft bietet zusätzlich einen beheizten Außenpool. Nicht nur im Winter genießt man den Wellnessbereich, auch im Sommer nach einer ausgiebigen Wanderung auf endlosen Wanderpfaden oder einem Bike-Ausflug auf einer der herrlichen Mountainbike-Strecken freut man sich über das Lockern der Muskeln.Das Beste ist: Nach einem umfassenden Wellnessprogramm lässt die alpine Gemütlichkeit keineswegs nach. Liebevoll und individuell ausgestattete Zimmer und Suiten bieten viel Urlaubsfreiheit für die ganze Familie. Mit dem Umbau hat die Gastgeberfamilie Kraker vom kleineren Kuschelstudio bis hin zum großzügigen Familienzimmer hochwertige Materialien mit Stil, Eleganz und Wohlfühlatmosphäre verbunden. Mit einem echten „Hoamat“- Gefühl lebt’s sich in dieser abwechslungsreichen Idylle direkt wie „dahoam“ vom ersten Urlaubstag.

