Machen Sie mit – bei unserem großen Gewinnspiel!

Der erste Urlaub mit dem Baby, Aktivurlaub mit dem Teenager-Nachwuchs oder einfach ein paar entspannende Tage mit der gesamten Familie: In diesen zwei Salzburger Hotels ist all das zu jeder Jahreszeit nicht nur möglich, sondern geradezu fantastisch. Im Hotel „Die SONNE“ und im Naturhotel „Gut Berg“ fühlt sich der komplette Familien-Clan, vom kleinsten Sprössling bis zu den Großeltern, rundum wohl. Egal, ob’s sportlich, erholsam oder kulinarisch sein soll …

Hotel „Die SONNE“: Echt lässig, was hier alles inklusive ist

Sie lacht einem entgegen, wenn man morgens die Vorhänge aufzieht und empfängt einen in Form des Teams rund um Camilla und Hannes Schwabl schon bei der Ankunft: die Sonne – so nennt sich passenderweise auch das echt lässige ****S Hotel (www.hotel-sonne.at), das seine Gäste in Saalbach zu tollen Familienabenteuern einlädt. Und sie nach einem aktiven Tag an der frischen Luft noch – wie sollte es anders sein – in die Sonnenoase samt Indoor-Pool und Outdoor-Whirlpool oder zum Schwitzen ins Sonnenhaus schickt.

Warm ums Herz wird einem auch, wenn man einen Blick auf das enorme Service- und All-Inclusive-Angebot des Hauses wirft. So schlemmt man sich vom herzhaften Frühstück über das Mittags- bzw. Aprés-Ski-Buffet bis hin zum Fünf-Gänge-Abend-Menü auf höchstem kulinarischem Niveau. Dass selbst alle Getränke inkludiert sind, erleichtert die „Rund-um-die-Uhr Verpflegung“ des Nachwuchses und erfreut auch die Eltern beim „Absacker“ an der gemütlichen Hotelbar.

Der grenzenlose Komfort wird im Winter durch privaten Shuttle-Dienst vollendet, der die Gäste zu sämtlichen Einstiegsstellen des Skigebiets bringt – egal zu welcher Tageszeit. Am Ende des Skitages gelangt man über die hoteleigene Piste wieder direkt zurück – oder nutzt auch für die Rückfahrt den Shuttle-Dienst – das Auto kann man während des gesamten Urlaubs getrost stehenlassen.

„Hauptsache draußen“, lautet das Motto zur sommerlichen Freizeitgestaltung in diesen Breitengraden. Erlebniswandern, Quad fahren, Minigolf spielen. Die ganz Jungen toben im Mini-Club, während die etwas Älteren auf Jagd mit Pfeil und Bogen gehen, neue Bike Skills lernen oder im hoteleigenen Familien-Outdoor Spaß-Whirlpool relaxen. Auf den Punkt gebracht, was es hier sicherlich nicht gibt: Langeweile.

Gut Berg Naturhotel: Entspannter Hotelurlaub mit Bauernhoferlebnis

Zack! Da landet der Schneeball im winterlichen Weiß und zerspringt in all seine glitzernden Teilchen. Ein kleiner Junge mit rotgefärbten Bäckchen kichert und stapft zurück zu seiner Schwester. Die Eltern beobachten das Szenario entspannt von drinnen und schenken sich eine weitere Tasse duftenden Kaffee ein. Genau so haben sie sich den Winterurlaub vorgestellt …

Es ist schon eine magische Winterlandschaft, die das ****superior Gut Berg Naturhotel (www.gut-berg.com) umgibt. Und die Möglichkeiten für gemeinsame Unternehmungen hier sind genauso zauberhaft: Direkt vom Hotel aus kann man in die weite Welt des Skigebiets St. Johann-Alpendorf in Ski amadé einsteigen und loswedeln oder in die schneeweiße Landschaft hinauswandern. Langläufer haben auf den endlosen Loipen der Region freie Fahrt. Das gemeinsame Rodel­abenteuer, das schon auf den Hängen vorm Hotel beginnt, kann auf Wunsch auf einer der umliegenden Rodelbahnen vertieft werden. Ja, sogar Ponyreiten auf einem überdachten Platz ist möglich. Und ist einem einmal nicht nach sportlicher Betätigung zumute, finden wöchentlich spannende Brotbackkurse statt.

Während erholungssuchende Eltern wertvolle Momente der Ruhe und Entspannung in der hauseigenen SPA & Beautywelt finden, tragen im Kinderparadies (auf Wunsch betreut) die pelzigen Bauernhof-Tiere im neuen Schaustall ihren Teil dazu bei, dass beim Nachwuchs keine Langeweile aufkommt. Abends versammelt sich dann die ganze Familie im Restaurant. Nach so einem aktiven Tag knurrt jeder Kindermagen. Regionale Köstlichkeiten aus der Gutsküche stehen auf dem Menü.

Auch im Sommer wird rund um das Gut Berg Naturhotel jede Menge Action für erlebnishungrige Familien geboten. Nur einen Katzensprung entfernt sorgen „Gspensti und Spuki“ am Geisterberg für ein schauriges Spielplatz- und Wanderabenteuer, während „Joeys Baumparcours“ am Hausberg von St. Johann auch schon für die kleinsten Kletterer unvergessliche Abenteuer in luftigen Höhen verspricht!

