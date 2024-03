Maximaler KomFORD für die Familie

Sie träumen von der idealen Familienkutsche? Die geräumig und effizient und auch für längere Fahrten bequem ist. Innovativ ausgestattet sollte sie sein. Und natürlich leistbar. Tja, und fein wäre auch, wenn das Auto ein bisschen … na sagen wir, abenteuerlich unterwegs ist. Nun: genug geträumt. Setzen Sie Ihre Wünsche doch einfach in die Realität um. Bei Ford finden Sie auch IHR ideales Auto. Und das einfach, rasch und treffsicher. Denn was letztlich für Sie die perfekte Familienkutsche ist, entscheiden neben den allgemeinen Kriterien wie Geräumigkeit und Sicherheit ausschließlich Sie und Ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben. Das reicht von Top-Technologie, innovativer Konnektivität bis hin zu umweltfreundlichen und effizienten Antrieben. Bronco … Stop Da ist es gut, aus einer breiten Palette von Familienautos, wie Ford sie hat, gustieren zu können. Denn vielleicht kommen Sie ja drauf, dass Sie insgeheim vom wilden Ford Bronco träumen, tatsächlich der anständige Tourneo Custom (Alle Vans dieser Marke finden Sie im Magazin auf Seite 71) Ihre Anforderungen eher erfüllt und letztendlich der Ford Ranger die außergewöhnliche Lösung und damit Ihr ideales Traum-Familienauto ist! Wir haben daher von den vielen familienfreundlichen und -tauglichen einige herausstechende für Sie unter die Lupe genommen (Ford Explorer und Mustang Mach-E sind für Sie im Magazin auf Seite 48 detailliert beschrieben). Von Kopf bis Ford auf Familie eingestellt Sind Sie also nun eine Stadt-Familie, die eine praktische Mobilitätslösung für den Alltag sucht? Gehören Sie eher zu den Abenteurern, die die Welt erobern wollen? Oder wollen Sie ein bisschen von beidem? Bei Ford finden Sie garantiert Ihren perfekten Familienfreund.

Für Amerika-Fans



Abseits der Norm. Der ultimative Offroader Ford Bronco meistert dank G.O.A.T jedes Terrain. (G.O.A.T. steht für Goes Over Any Terrain und bietet bis zu sieben Fahrmodi). Beim imposanten Allrounder lassen sich auch das Dach und die Türen schnell und unkompliziert abnehmen – ein idealer Weggefährte also für die freiheitsliebende und abenteuerlustige Familie. Neben seinem robusten Design bietet er mit einer Bodenfreiheit bis zu 261 Millimetern und einer Wattiefe bis zu 800 Millimetern extreme Offroad-Eigenschaften.



Spezialitäten: Dach & Türen abnehmbar, G.O.A.T.

Startpreis: ab € 103.000,–