Mini Cooper Cabrio John Cooper Works im Test
Kevin Kada

Mini Cooper Cabrio John Cooper Works im Test

Das neue Mini Cooper Cabrio S John Cooper Works Edition 2025 vereint Lifestyle, Sportlichkeit und Cabrio-Feeling pur. Mit 231 PS, ikonischem Design und modernster Technik bietet es genau das, was Cabrio-Fahrer im Sommer suchen: Freiheit auf vier Rädern.

Kevin Kada

Ein Cabrio fährt man nicht aus Vernunft. Nicht weil es so praktisch ist oder so geräumig. Ein Cabrio steht für Freiheit, für Sommerabende mit offenem Dach, für das Gefühl, dem Alltag für einen Moment zu entkommen. Genau dieses Lebensgefühl verkörpert das Mini Cooper Cabrio seit Jahrzehnten. In der John Cooper Works Edition 2025 kommt die sportlichste Variante auf die Straße – mit wahlweise 231 PS, markanten Details und einer klaren Botschaft: mehr Dynamik, mehr Lifestyle, mehr Mini.

Design & Auftritt

Das Design bleibt sofort erkennbar Mini, doch die JCW-Variante setzt deutliche Akzente. Große Lufteinlässe, sportliche Anbauteile und ein satter Stand auf der Straße verleihen dem Cabrio eine bullige Präsenz, ohne den typischen Charme zu verlieren. Mit geöffnetem Verdeck zieht der Wagen ohnehin alle Blicke auf sich – ein Auto, das auffällt, ohne laut zu schreien. Wenn man damit auf einem belebten Hauptplatz parkt, merkt man, wie die Blicke der Menschen in Cafés und Eissalons kurz am Mini kleben bleiben. Wohl auch, weil der Sound des Vier-Zylinders gut sportlich klingt und einen schon vorab ankündigt.

Innenraum mit Charakter

Im Innenraum verbindet das neue Mini Cooper Cabrio Tradition mit Moderne. Hochwertige Materialien, ein digitales Cockpit und das markante zentrale, runde Display prägen das Ambiente. Trotz der technischen Fortschritte bleibt der unverwechselbare Charakter erhalten – ein Mix aus Retro-Elementen und modernem Design, der sofort Stimmung schafft.

Fahrdynamik & Performance

Unter der Haube arbeitet ein 231 PS starker Vierzylinder, der das Mini Cooper Cabrio JCW zu einem agilen Begleiter macht. Die Lenkung reagiert direkt, das Fahrwerk ist straff abgestimmt, und die Beschleunigung vermittelt jederzeit Souveränität. Ob kurvige Landstraße oder schnelle Autobahnauffahrt – das Cabrio wirkt präzise, dynamisch und dennoch beherrschbar. Eben das, was man von einem sportlichen Sommer-Cabrio beim Cruisen erwartet. Dabei wird deutlich, wie sehr Mini den Spagat zwischen Alltagstauglichkeit und Sportlichkeit perfektioniert hat.

Seine wahre Stärke zeigt das Mini Cooper Cabrio JCW jedoch im offenen Zustand. Sobald das Dach verschwindet, der Fahrtwind spürbar wird und die Sonne das Cockpit erhellt, entfaltet sich das Cabrio-Feeling in voller Intensität. In diesen Momenten zählt keine technische Datenreihe, sondern nur das Erlebnis – und hier spielt der JCW seine Trümpfe aus

Fazit
Unterm Strich präsentiert sich der Mini Cooper Cabrio S John Cooper Works 2025 als stilsicherer Allrounder. Er ist hochwertig verarbeitet, bietet moderne Technik, eine sportliche Fahrweise und zieht durch sein Design Blicke auf sich. Gleichzeitig ist er erwachsener geworden – ein Fahrzeug, das alles richtig macht. Wer ein Cabrio sucht, das Lifestyle, Qualität und Dynamik vereint, findet hier den passenden Begleiter. Für den Großeinkauf am Wochenende, sollte man sich aber vielleicht seine großen Brüder ansehen.

