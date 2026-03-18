Nicht mal fliegen ist schöner

Der Ioniq 9 hebt Familienautos auf ein neues Level: Elektro Van und SUV in einem, Raum für bis zu sieben Passagiere, über 600 Kilometer Reichweite und Komfort und Technik für übermorgen. - Wie schlägt er sich im Alltag? Juliana, Manul und ihre Kinder haben den großen Elektro-SUV getestet – und waren überrascht.

Der Ioniq 9 hebt Familienautos auf ein neues Level: Elektro Van und SUV in einem, Raum für bis zu sieben Passagiere, über 600 Kilometer Reichweite und Komfort und Technik für übermorgen. - Wie schlägt er sich im Alltag? Juliana, Manul und ihre Kinder haben den großen Elektro-SUV getestet – und waren überrascht.

Perfekt für Familien: Viel Platz, viel Komfort



Wer Kinder, Gepäck, Hund und gelegentlich auch die Großeltern transportieren muss, kennt das Problem: Entweder fehlt Platz – oder der Fahrkomfort leidet. Der Hyundai Ioniq 9 bietet hier eine beeindruckende Lösung.



Der Innenraum wirkt wie eine rollende Lounge:



• Wahlweise als 6- oder 7-Sitzer erhältlich



• Drehbare Relax-Sitze mit Liegefunktion (je nach Ausstattung)



• Verschiebbare Mittelkonsole („Universal Island Console“)



• Bis zu 2.419 Liter Kofferraumvolumen



Dank komplett ebenem Boden und flexiblen Sitzsystemen entsteht ein Raumgefühl, das eher an ein Wohnzimmer als an ein Auto erinnert. Selbst das Ladekabel reist stilvoll im 88-Liter-Frunk unter der Motorhaube.

Reichweite & Effizienz: Alltagstauglich und langstreckentauglich



Ein Highlight des Hyundai Ioniq 9 ist seine beeindruckende Effizienz – auch bei schwierigen Bedingungen.



• Bis zu 620 km Reichweite (WLTP)

• Über 400 km selbst bei -7 °C mit Heizung

• Innovatives HVAC-System nutzt Abwärme zur Energieeinsparung



Das intelligente Temperaturmanagement sorgt dafür, dass die Batterie geschont wird – und die Reichweite auch im Winter stabil bleibt.



Schnellladen & smarte Features: Elektromobilität ohne Kompromisse



Auch beim Laden überzeugt der Ioniq 9 auf ganzer Linie:



• 10–80 % in nur 25 Minuten (350 kW Schnellladung)

• Vehicle-to-Load (V2L): Strom für externe Geräte

• Remote Smart Parking Assist: Einparken per Fernsteuerung



Zusätzlich lassen sich Features over-the-air freischalten, z. B. individuelle Display-Designs oder Lichtinszenierungen.

Sicherheit für die ganze Familie



Gerade für Familien ist Sicherheit entscheidend – und hier spielt der Hyundai Ioniq 9 seine Stärken voll aus:



• Notbremsassistent

• Querverkehrsassistent

• Ausstiegswarnsystem

• Insassenalarm



Das Ergebnis: 5 Sterne im NCAP-Crashtest – ein klares Statement in Sachen Sicherheit.



Fahrverhalten: Groß, aber überraschend agil



Trotz seiner Größe fährt sich der Ioniq 9 erstaunlich dynamisch:



• 0–100 km/h in 9,4 Sekunden

• Verbrauch: ca. 19,4 kWh/100 km

• KI-gestützte Terrain Traction Control



Ob Stadt, Autobahn oder Schotterstraße – das System passt den Fahrmodus automatisch an.



Auch praktisch:



• Anhängelast bis zu 2,5 Tonnen (Allrad)

• Perfekt für Wohnwagen oder Anhänger

Fazit: Ist der Hyundai Ioniq 9 das perfekte Familienauto?



Der Hyundai Ioniq 9 kombiniert Raum, Komfort, Effizienz und modernste Technik auf beeindruckende Weise. Er ist nicht nur ein Auto, sondern ein echter Begleiter im Familienalltag.



Ob Schulweg, Urlaub oder Wochenendtrip – dieser Elektro-SUV fühlt sich in jeder Situation richtig an.



Kurz gesagt: Ein zukunftsweisendes Familienauto, das Luxus und Alltagstauglichkeit perfekt verbindet.