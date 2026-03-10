FAMILIENAUTOS

Nissan Leaf ist Women’s Worldwide Car of the Year 2026

Nissan Leaf ist Women’s Worldwide Car of the Year 2026

Der Nissan Leaf wird zum Women’s Worldwide Car of the Year 2026 gewählt. Die Jury lobt Alltagstauglichkeit, Effizienz und den erschwinglichen Einstieg in die Elektromobilität.

Petra Mühr

Der Nissan Leaf ist zum Gesamtsieger der internationalen Auszeichnung Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2026 gewählt worden. In der finalen Abstimmungsrunde setzte sich das vollelektrische Modell gegen mehrere starke Wettbewerber durch.

Die Wahl nahmen 86 Motorjournalistinnen aus 55 Ländern (darunter Familienautos-Chefredakteurin Petra Mühr) auf fünf Kontinenten vor.

Zu den Finalisten gehörten die Gewinnern der einzelnen Fahrzeugkategorien:

+ Kompaktwagen: Nissan Leaf

+ Kompakt-SUV: Škoda Elroq

+ Großes Auto: Mercedes-Benz CLA

+ Großes SUV: Hyundai Ioniq 9

+ 4x4: Toyota 4Runner


Elektroauto überzeugt mit Alltagstauglichkeit

Laut Jury punktete der Nissan Leaf vor allem mit seinem realistischen Ansatz für Elektromobilität im Alltag. Das Modell ist konsequent auf praktische Nutzung ausgelegt und biete eine besonders effiziente und komfortable Fahrerfahrung, vor allem im urbanen und suburbanen Umfeld.

Der Nissan überzeugt mit:

+ leisem und ruhigem Fahrverhalten

+ hoher Energieeffizienz

+ großzügigem Innenraum

+ intuitiver Bedienung

+ attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis

Damit erfülle der Leaf viele Anforderungen, die Käufer heute an ein modernes Elektroauto stellen, so WWCOTY-Präsidentin Marta Garcia.

Auszeichnung spiegelt Wandel der Autobranche wider

Die Entscheidung der Jury unterstreicht laut Marta García den aktuellen Wandel der Automobilindustrie. Elektrifizierung, Nachhaltigkeit und nutzerorientiertes Design würden zunehmend zu zentralen Faktoren bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge.

Der Wettbewerb in diesem Jahr sei besonders stark gewesen, ein Zeichen dafür, dass Hersteller weltweit ihre Modelle in allen Segmenten deutlich weiterentwickeln.

Über den Women’s Worldwide Car of the Year Award

Der Women's Worldwide Car of the Year wurde 2009 von der neuseeländischen Motorjournalistin Sandy Myhre gegründet und ist die einzige internationale Autoauszeichnung mit einer ausschließlich weiblichen Fachjury.

Ziel des Awards ist es, die besten Autos des Jahres zu küren und gleichzeitig die Sichtbarkeit von Frauen in der Automobilbranche zu stärken.

