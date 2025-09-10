FAMILIENAUTOS

Ohh, it’s a Santa Fe
Anton Walisch/aw_media_

Hyundai Santa Fe im Test

Mächtig. Kantig. Geräumig. Und auf einigen Kilometern sogar emissions- und geräuschlos unterwegs: Der neue Hyundai Santa Fe zieht das Dreimäderl-Haus Andrea, Lea und Marie völlig in seinen Bann.

Petra Mühr

Ein Auto wie ein Haus so groß und geräumig. Voller Überraschungen und cleverer Funktionen. Teilzeitstromer mit einer Schar an Assistenzsystemen. Bevor wir ins Detail gehen, wollen wir also – zumindest schriftlich – erstmal den Jubelruf von Lea und Marie angesichts des neuen Hyundai Santa Fe festhalten.

„Jööööhhh! Ist der super! Mit dem wollen wir campen fahren!“

Und sogleich packen die Mädels ihre Schlafsäcke aus und beziehen das XL-Premium-SUV. Denn so viel haben wir Mama Andrea und ihren Mädels vorweg verraten: Ab sofort könnt ihr euren Wohnwagen daheim lassen, denn in diesem Auto könnt ihr übernachten!

Mit Krimskrams über Stock & Stein

Einen Wohnwagen ersetzt der monumentale und wie mit einem Lineal kantig designte Santa Fe zwar nicht ganz …, aber viel fehlt nicht mehr. Ein paar Zahlen und Fakten: Das Kofferraumvolumen (je nach Modell bei unserem Test-Sechssitzer 621 bis 1.642, beim Fünfsitzer 711 bis 2.032 Liter) hat die Ausmaße eines Vans. Böschungs- (17,4/20,9 Grad) und Rampenwinkel (15,5 Grad) sowie die Bodenfreiheit machen ihn mehr als offroadtauglich.

Bis zu 54 Kilometern elektrische Reichweite lassen sich kurze Strecken leise und emissionsfrei erledigen. Die Relax-Sitze im Cockpit und die Captain Chairs in Reihe zwei vermitteln bequemes Lounge-Feeling.
Dank jeder Menge Ablagen wie dem weltweit ersten Mittelkonsolen Stauraum, der sowohl von vorn als auch hinten geöffnet werden kann, lässt sich Krimskrams und Klimbim ohne Ende transportieren.

Schwungvoll. Klangvoll. Stilvoll.

Während die Mädels mit Kuscheltieren und Gitarre ihre Hetz im Heck haben, wischt und klickt sich Mama Andrea interessiert im Cockpit durch Menüs und Funktionen des Infotainment­systems. Elegant und raffiniert verbindet ein geschwungenes Display die digitalen Armaturen und das Infotainmentsystem.

„Wie ein Smartphone auf Rädern“, ist Andrea begeistert und gibt dem Multimediasystem auch einige Sprachbefehle, die es ordnungsgemäß ausführt. Dennoch gut, dass der Santa Fe für Klima und Sound (Bose Premium bei unserer Topversion Calligraphy!) immer noch die guten alten Knöpfe und Schalter hat, bislang immer noch die bevorzugte Bedienung nahezu aller Lenker.
Gleich zwei induktive Ladeflächen für Smartphones, Head-up-Display und digitaler Innenspiegel zählen dann wieder zu den Hightech-­Features.

Rundum smarte Sicherheit

Bevor wir die erste Testrunde starten, gehen wir noch die stattliche Liste an innovativen Funktionen und Assistenz­systemen des Santa Fe durch. Der Fokus liegt schon bei der verstärkten Karosserie und zehn strategisch schlau platzierten Airbags (inklusive Knieairbag oder Seitenairbags in Reihe zwei) klar auf Sicherheit.
Das Smart-Sense-System des Santa Fe hat alles dabei, was an Fahr- und Parkassistenten Rang und Namen hat. Um nur ein paar zu nennen: Notbremsassistent 2, der mit Radar- und Kamerasensoren den Verkehr inklusive Fußgänger und Radfahrer überwacht und bei drohender Kollision automatisch abbremst. Ausstiegsassistent, der die Insassen bei stehendem Fahrzeug über ein Kollisionsrisiko mit herannahenden Fahrzeugen warnt, die Türen verschlossen hält und somit sicheres Aussteigen ermöglicht.
Oder auch Fond-Insassenalarm, der die Rücksitze überwacht und den Fahrer warnt, sollte dieser auf die Kinder „vergessen“, bevor er das Fahrzeug verlässt und versperrt. Auch das Parken kann man getrost dem Santa Fe überlassen, Einparkmanöver lassen sich sogar über den Smart Key aktivieren und steuern, wenn man sich außerhalb des Fahrzeugs befindet.

Hoch auf dem orangenen Wagen

Ruhig und relaxt rollen wir durch den Wiener Prater auf den Kai hinaus. Das Fahrverhalten des Santa Fe ist hinsichtlich Fahrwerk komplett auf Komfort ausgelegt. Und bald wird klar: Der Santa Fe fällt auf. Schon allein durch seine Karosseriefarbe Terracotta Orange, die je nach Lichteinfall von Grellorange bis Mittelbraun schillert. Dazu die kantig-klaren Linien mit steil abfallender Motorhaube und ebenso steil abfallendem Heck.

Aber: Die Passanten schauen nicht nur, sie lauschen auch recht angestrengt. Weil sie kaum etwas hören, da der Plug-in eben auch rein elektrisch (54 Kilometer laut WLTP, bei uns waren’s knapp 50) säuseln kann – ideal für den Stadtdschungel oder die Wohnstraße.
Womit der Santa Fe einmal mehr unterstreicht, dass er ganz treu seinem Motto „open for more“ ist. Ein Premium-Allrounder für die Familie, der seinesgleichen sucht.

Hyundai Santa Fe 6-Sitzer Calligraphy 1.6 T-GDI PHEV 4WD
Preis: 77.990,– € (Einstiegspreis ab 53.990,– €) | Systemleistung 185 kW/252 PS | 0–100 km/h in 9,3 sec
Getriebe:6-Gang-Automatik | Ø Verbrauch lt. Hersteller: 1,68 l & 19,1 kWh/100 km | 54 km elektr. Reichweite
Ø CO2-Emission lt. Hersteller: 35 g/km | Kofferraum: 621–1.642 | 6 Sitzplätze | 4 kindersitztaugliche Plätze

Resümee
Ein stattlicher Premium-Allrounder für bis zu sieben Passagiere, mit dem sich sogar emissionsfrei fahren lässt.

Was uns gefällt: die Captain Chairs, die vielen Ablagen, die 5-Jahres-Garantie
Was uns fehlt: man muss schon einigermaßen ins Portemonnaie greifen
Familienbonus: Isofix-Halterungen sogar in Reihe drei, top!

Back to the Roots

Toyota Land Cruiser im Familienautostest

Im Grunde war der Toyota Land Cruiser immer da. Nun ist er aber wieder so wie früher: weniger luxuriös – dafür praktisch, robust und leistbar. Ideal für abenteuerlustige Familien.

Kool & the Gang

Kia EV9 im Test

Die Arena Wien war nicht zufällig Schauplatz des Fotoshootings zum Kia EV9. Kool & the Gang passen nicht nur gut zum Bildmaterial, deren Song „Celebration“ matcht auch perfekt mit dem 10-jährigen Jubiläum von FAMILIENAUTOS. Sascha und Leo waren begeistert vom Kia-Flaggschiff.

Vorstellung: Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi-Flaggschiff kehrt zurück

Outlander, die vierte Generation: Ab Februar bzw. März 2025 steht er in den heimischen Schauräumen. Die neueste Plug-in-Hybrid-Technologie bietet eine 22,7-kWh-Batterie und 302 PS Systemleistung.

Bulli-Mania am Salzburgring

75 Jahre VW Bulii

Best of Bulli gab's am 16. bis 18. Mai 2025 am Salzburgring: Tausende Fans feierten 75 Jahre ihrer Ikone VW Bulli.

GP von Italien: Bericht

Verstappen feiert souveränen Sieg!

Max Verstappen gewinnt den Grand Prix von Italien 2025, aber das große Thema ist die Stallorder bei McLaren, die Oscar Piastri ganz und gar nicht gefällt

ARC, OBM Rallye: Bericht Friedl

„Serviceteam – volle Kraft voraus!“

Eugen Friedl und Helmut Aigner vom MCL 68 konnten trotz Getriebeschaden an Ihrem Mitsubishi Evo IX am 1.Tag Dank dem nächtlichen Einsatz der Service-Crew das Ziel erreichen.

Machen Sie mit – bei unserem großen Gewinnspiel!

Gewinnen Sie Eltern-Auszeit!

Unvergesslicher Urlaub! Wollen Sie einen Aufenthalt im ****Romantikhotel Hörl gewinnen ? – Dann machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit!

Wiener Elektro Tage – schau'n Sie sich das an!

Österreichs größtes E-Auto Event für die Familie

Die Wiener Elektro Tage, Österreichs größtes E-Mobilitäts Event locken noch bis 15. September mit zahlreichen Highlights. Vor allem Samstag und Sonntag gibt es umfangreiches Programm mit interaktiven Spielen für die ganze Familie. Schmankerln runden den Strom-Ausflug ab.

Auf Urlaub mit dem Elektroauto? Mit diesen 9 Tipps klappt‘s!

9 beste Tipps für den Familienurlaub mit dem Elektroauto

Mit Kindern, Hund, Gepäck und einem Elektroauto auf Urlaub zu fahren, hat sich längst etabliert. Damit Ihre Fahrt in die Ferien jedoch möglichst reibungslos und ohne Überraschungen verläuft, haben wir die 9 wichtigsten Tipps für Sie zusammengefasst.

Familienurlaub trotz Sparkurs: So machen’s die Österreicher 2025

Sommerurlaub trotz Sparkurs: So verreisen Österreichs Familien wirklich

Sommerurlaub mit Kindern? Trotz steigender Preise kein Tabu. Eine neue Umfrage zeigt: Viele Familien in Österreich gönnen sich auch heuer ihre Auszeit – manche günstiger, manche luxuriöser. So planen und sparen die Menschen im Land.