Peugeot E-5008 GT Test: Der leise Löwe für die ganze Familie

Familienautos müssen heute vieles können: Sie sollen großzügig, sicher, flexibel und möglichst nachhaltig sein. Der neue Peugeot E-5008 GT erfüllt genau diese Anforderungen. Als vollelektrischer Siebensitzer kombiniert er modernes Design, hohe Alltagstauglichkeit und lokal emissionsfreies Fahren. Unser Dreimäderlhaus – Andrea, Lea und Marie – hat den französischen Familien-SUV ausführlich getestet und herausgefunden, warum dieser Löwe auch ganz leise brüllen kann.



Peugeot E-5008: Ein Familienauto für alle Bedürfnisse



Wie hätten Sie Ihren Peugeot 5008 gerne? Als Hybrid, Plug-in-Hybrid oder vollelektrisch? Mit fünf oder sieben Sitzen? In der Ausstattungslinie Allure oder GT?



Kaum ein Fahrzeugsegment verlangt so viel Flexibilität wie Familienautos. Genau hier spielt der Peugeot 5008 seine Stärken aus. Ob Urlaubsreise mit Kindern, Hund und Campingausrüstung, Ausflug mit den Großeltern oder der schnelle Einkauf im Supermarkt – der große SUV passt sich unterschiedlichsten Anforderungen an.



Besonders spannend ist die vollelektrische Variante, der Peugeot E-5008 GT. Sie fährt lokal emissionsfrei, nahezu geräuschlos und bietet gleichzeitig die Vielseitigkeit eines klassischen Familienvans.



Erster Eindruck: Ein elektrischer Siebensitzer sorgt für Begeisterung



Unser Testteam war sofort neugierig. Andrea, Lea und Marie haben bereits zahlreiche Familienautos getestet, doch ein rein elektrisch angetriebener Siebensitzer war bislang noch nicht dabei.



Die Begeisterung war entsprechend groß. Das Ladekabel wurde kurzerhand zum Springseil umfunktioniert – natürlich nur für das Fotoshooting.

Innenraum: Viel Platz für Familie, Freizeit und Urlaub

Schon beim Einsteigen fällt auf, wie großzügig das Raumangebot im Peugeot E-5008 ausfällt.



Die sieben Sitze sind flexibel nutzbar, umklappbar und auf unterschiedlichste Bedürfnisse abgestimmt. Ob Kinder, Erwachsene oder Großeltern – jeder findet ausreichend Platz.



Kofferraumvolumen des Peugeot E-5008



*916 Liter Ladevolumen als 5-Sitzer

*348 Liter Ladevolumen bei voller 7-Sitzer-Konfiguration

*Bis zu 2.232 Liter bei umgeklappten Rücksitzen



Damit finden problemlos Kinderwagen, Laufräder, Mountainbikes oder der gesamte Wochenendeinkauf Platz.



Familienfreundlichkeit im Alltag



Für das Fotoshooting erkundeten Lea und Marie begeistert das moderne Cockpit und testeten neugierig zahlreiche Funktionen. Während der eigentlichen Testfahrt übernahm selbstverständlich Mama Andrea das Steuer.



Besonders beeindruckend war die angenehme Ruhe im Innenraum. Der Elektroantrieb sorgt für entspanntes Reisen, während die erhöhte Sitzposition und die gute Übersicht das Sicherheitsgefühl zusätzlich stärken.



Gerade auf längeren Familienfahrten zeigt der Peugeot E-5008 GT seine Stärken: komfortables Fahrwerk, großzügige Platzverhältnisse und eine souveräne Straßenlage machen ihn zu einem angenehmen Begleiter für Alltag und Urlaub.

Fazit: Der Peugeot E-5008 GT überzeugt als elektrisches Familien-SUV



Mit dem E-5008 zeigt Peugeot, dass Elektromobilität und Familienfreundlichkeit hervorragend zusammenpassen können. Das vollelektrische SUV bietet viel Platz, eine flexible Innenraumgestaltung, moderne Technik und die seltene Kombination aus Elektroantrieb und sieben Sitzplätzen.



Wer ein nachhaltiges Familienauto sucht, das sowohl im Alltag als auch auf Reisen überzeugt, sollte den Peugeot E-5008 GT unbedingt auf die persönliche Probefahrtliste setzen.



Technische Highlights des Peugeot E-5008 GT auf einen Blick

Vollelektrischer Familien-SUV

Bis zu sieben Sitzplätze

Bis zu 2.232 Liter Ladevolumen

Lokale Emissionsfreiheit

Modernes Peugeot Panoramic i-Cockpit

Hoher Fahrkomfort für Familien

Flexible Sitzkonfigurationen



Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist der Peugeot E-5008 ein Siebensitzer?



Ja. Der Peugeot E-5008 ist optional mit sieben Sitzplätzen erhältlich und zählt zu den wenigen vollelektrischen SUVs mit dieser Konfiguration.



Wie groß ist der Kofferraum des Peugeot E-5008?



Das Ladevolumen beträgt bis zu 916 Liter als Fünfsitzer und wächst bei umgelegten Rücksitzen auf bis zu 2.232 Liter.



Für wen eignet sich der Peugeot E-5008 GT?



Das Fahrzeug richtet sich vor allem an Familien, die viel Platz benötigen und gleichzeitig auf einen elektrischen Antrieb setzen möchten.



Welche Antriebsvarianten gibt es beim Peugeot 5008?



Der Peugeot 5008 ist je nach Markt als Hybrid, Plug-in-Hybrid und vollelektrische Variante E-5008 erhältlich.