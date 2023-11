Raus aus den Federn, rauf auf die Piste!

© Hotel Schneider ****superior

Raus aus den Federn und direkt rauf auf die Piste. Bereits zum vierten Mal hat das Portal pistenhotels.info die besten Hotels mit direktem Zugang zur Skipisten ermittelt und den Pistenhotel-Award verliehen.



Platz 1



Aus über 900 Pistenhotels im Alpenraum belegten die Vorjahreszweiten, das Hotel Schneider ( www.schneider.at/de/ ) in Obertauern, erneut den ersten Platz. Das traditionsreiche Hotel besteht seit 1967. Mittlerweile bietet das 4-Sterne-Superior-Hotel, das direkt an der Piste und der Gamsleiten 1 Sesselbahn liegt, einen Wellnessbereich mit Hallenbad, Whirlpool und Saunen. Das neue Highlight ist der luxuriöse Skikeller.

© Sabrina Gensbichler / Perfeldhof

PLatz zwei



Über Platz zwei des Pistenhotel Awards 2024 freuen sich die Ferienwohnungen am Perfeldhof in Hinterglemm (https://www.ferienwohnung-saalbach-hinterglemm.com/ ). 2012 von Wolfgang und Sabrina Gensbichler erbaut, bietet der Familienbetrieb eine wunderbare Aussicht über das Glemmtal. Zu den Highlights zählt das Frühstücksbuffet mit Produkten aus der hauseigenen Landwirtschaft. In den kommenden Jahren wird übrigens der Skikeller erneuert und ausgebaut und auch das große 10er-Appartement "Galerie".

© Vital-Hotel Post

Platz 3



Die Nummer 3 in Österreich und auf dem vierten Platz im Gesamtranking ist das Vital-Hotel Post in Dienten ( www.vitalhotelpost.at/de ) auf der Sonnenseite des Hochkönigs. Perfekte Pisten und urige Hütten machen das Skigebiet Hochkönig zu einem der schönsten in der Skiwelt Amadé.

Im Vital-Hotel Post sind Thomas und Christine Burgschwaiger Gastgeber mit Leib und Seele. Sie wissen, was sich Wintersportler von einem Skiurlaub im Salzburger Land erwarten. Besonders stimmig ist die hoteleigene Wellness-Oase mit Erlebnishallenbad, Dampfbad, Zirbensauna und Infrarotlounge – für entschleunigende Momente nach rasantem Pistenvergnügen.

Sorgfältiger Vergleich



Die direkte Lage an der Skipiste ist für die Gäste der größte Vorteil und somit ein wichtiges Kriterium für den pistenhotels.info Award. Neben Lage, Ausstattung und Gästebewertungen wurden auch Serviceleistungen wie Skiverleih, Skiservice oder das Angebot an Skikursen berücksichtigt.



Zusätzlich wurden die Bewertungen von Google, TripAdvisor und HolidayCheck in das Ranking einbezogen.



Die besten Zehn in Österreich



1. Hotel Schneider, Obertauern (Salzburg)

2. Ferienwohnungen Perfeldhof, Hinterglemm (Salzburg)

3. Vital-Hotel Post, Dienten am Hochkönig (Salzburg)

4. Hotel Kristall, Obertauern (Salzburg)

5. Hotel Schöne Aussicht, Hochsölden (Tirol)

6. Aparthotel Pfeffermühle, Ramsau am Dachstein (Steiermark)

7. Hotel Tirol alpin spa, Ischgl (Tirol)

8. Hotel Zauchensee Zentral, Altenmarkt-Zauchensee (Salzburg)

9. Hotel-Pension Bruckreiterhof, Schladming (Steiermark)

10. Hotel Garni Landhaus Strolz, St. Anton am Arlberg (Tirol)



Die Top 10 des pistenhotels.info Awards 2024



1. Hotel Schneider, Obertauern (Salzburg)

2. Ferienwohnungen Perfeldhof, Hinterglemm (Salzburg)

3. JOAS natur.hotel.b&b, Innichen/Vierschach (Südtirol)

4. Vital-Hotel Post, Dienten am Hochkönig (Salzburg)

5. Hotel Kristall, Obertauern (Salzburg)

6. Hotel Schöne Aussicht, Hochsölden (Tirol)

7. K1 Mountain Chalet, Bruneck (Südtirol)

8. Aparthotel Pfeffermühle, Ramsau am Dachstein (Steiermark)

9. Hotel Tirol alpin spa, Ischgl (Tirol)

10. Hotel Sonnalp, Obereggen (Südtirol)



Die Top 5-Neueinsteiger



Platz 22: Hotel Römerhof, Obertauern (Salzburg)

Platz 25: Almdorf Flachau, Flachau (Salzburg)

Platz 29: Hotel Garni Alpina, Damüls (Vorarlberg)

Platz 30: Aparthotel Bernhof, Obertauern (Salzburg)

Platz 40: Hotel Stella - My Dolomites Experience, Wolkenstein (Trentino-Südtirol)

Die Top 5-Aufsteiger des pistenhotels.info Awards 2024:

Von Platz 44 auf 15: Riffelalp Resort 2222 m, Zermatt (Wallis)

Von Platz 39 auf 20: Hotel Sportwelt, Altenmarkt-Zauchensee (Salzburg)

Von Platz 29 auf 11: Hotel Zauchensee Zentral, Altenmarkt-Zauchensee (Salzburg)

Von Platz 32 auf 18: Hotel DAS ZWÖLFERHAUS, Hinterglemm (Salzburg)

Von Platz 43 auf 32: Das Seekarhaus, Obertauern (Salzburg)



Die Skiregionen mit den meisten Pistenhotels



Ski Arlberg: 58 Pistenhotels

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn: 52 Pistenhotels

Schladming-Dachstein: 40 Pistenhotels

Snow Space Salzburg, Flachau, Wagrain, St. Johann: 36 Pistenhotels

Ski Obertauern: 36 Pistenhotels

Skigebiet Silvretta Arena, Ischgl, Samnaun: 28 Pistenhotels

Skigebiet Gröden: 27 Pistenhotels

Skigebiet Sölden: 18 Pistenhotels

Skiregion Hochkönig: 18 Pistenhotels

Skigebiet Serfaus - Fiss - Ladis: 17 Pistenhotels