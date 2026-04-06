Ruhe für die ganze Familie – Citroën C3 Aircross & C5 Aircross im großen Familien-SUV-Test

Finden Sie nicht auch manchmal, dass ein bisschen mehr Raum, ein Tapetenwechsel und ein Moment der Ruhe ganz gut wären? Viele Eltern kennen das – und setzen sich einfach mit den Kindern ins Auto. Denn das Familienauto ist längst mehr als ein Fortbewegungsmittel: Es ist Picknickbasis, Streit-Schlichtungszone, Rückzugsort und „Safe Space” – manchmal der einzige ruhige Moment des Tages. Studien zeigen, dass Fahrzeughersteller diese Entwicklung aufgreifen und ihre Modelle zu komfortablen Wohlfühloasen ausbauen.



Genau hier kommen der Citroën C3 Aircross und der Citroën C5 Aircross ins Spiel. Der Eine ein wendiger Alltagsheld – erstmals mit optionalen sieben Sitzen –, der Andere ein großzügiger, nahezu luxuriöser Begleiter für anspruchsvolle Familien. Wir stellen beide auf den Prüfstand.



Citroën C3 Aircross: Das Schweizer Messer unter den Familienautos



Es gibt wohl keinen zweiten vergleichbaren SUV, der mit diesen Abmessungen, in dieser Ausstattung und zu diesem Preis Platz für bis zu sieben Insassen bietet. Mit 4,39 Metern Länge ist der C3 Aircross kompakt und handlich – und trotzdem steckt eine erstaunlich gut nutzbare dritte Sitzreihe darin. Sozusagen das Schweizer Messer unter den Familienautos.

Das Basismodell ist ordentlich ausgestattet, moderne Assistenzsysteme sorgen für die nötige Sicherheit, und der Einstiegspreis von 19.660 Euro ist ein echtes Ausrufezeichen im Segment.

Elektrisch, Hybrid oder Benzin – beim C3 Aircross gibt’s alles



Der C3 Aircross ist in mehreren Antriebsvarianten erhältlich: als Hybrid, als Benziner – und beide sind für lediglich 585 Euro Aufpreis als Siebensitzer bestellbar. Die zwei zusätzlichen Sitze in der dritten Reihe lassen sich versenken oder umklappen, je nach Bedarf. Beeindruckend: Auch die dritte Sitzreihe verfügt über Armlehnen, Getränkehalter, USB-Anschluss und einen Klimaanlagenauslass.



Elektrofahrer greifen zum ë-C3 Aircross – aktuell als Fünfsitzer erhältlich. Das brandneue Extended-Range-Modell schafft bis zu 400 Kilometer Reichweite – deutlich mehr als nur alltagstauglich. Wer den Umstieg auf Elektro plant, wird von ë-Routes unterstützt: Das Tool hilft bei der Routenplanung, zeigt den Ladestand der Batterie und findet geeignete Ladestationen.



Sofa-Feeling auf vier Rädern: Der Citroën-Komfort im C3 Aircross



Was alle Versionen des C3 Aircross eint: der typische Citroën-Komfort. Die bequemen Advanced-Comfort-Sitze, hydraulische Dämpfer und der C-Zen-Lounge-Innenraum schaffen eine Wohlfühlatmosphäre, die ihresgleichen sucht. Das horizontal zweigeteilte Armaturenbrett – technische Elemente oben, Komfortzone unten – ist mit speziellem Stoff überzogen und warm beleuchtet. Dazu ein Head-up-Display, das ein zweites Bildschirm-Display überflüssig macht. Sehr gemütlich!

Citroën C5 Aircross: Für Familien, die noch mehr wollen



Wer noch mehr Platz auf der Rückbank und im Kofferraum sucht, wird beim Citroën C5 Aircross fündig: Das Kofferraumvolumen reicht von 565 bis 1.668 Liter – unabhängig vom Antrieb. Die zweite Sitzreihe bietet beinahe Oberklasse-Kniefreiheit, die Rückenlehnen sind neigungsverstellbar, und ein optionales Panoramadach flutet den Innenraum mit Licht. Platz gibt es hier allerdings für maximal fünf Passagiere.



Très chic, très confortable: Das Cockpit des C5 Aircross



Auch beim C5 Aircross setzt Citroën auf den C-Zen-Lounge-Stil. Highlights im Cockpit: besonders weiche Advanced-Comfort-Sitze (optional belüftet und mit Massagefunktion), Ambientelicht in acht Farben und der spektakuläre Waterfall-Screen – ein großer, vertikaler HD-Touchscreen, der elegant ins Armaturenbrett zu gleiten scheint. Das Infotainmentsystem unterstützt in höheren Ausstattungen sogar Sprachsteuerung mit ChatGPT-Integration inklusive 3D-Navigation.



Für Stadt, Urlaub und E-Abenteuer: Antriebe des C5 Aircross



Auch der C5 Aircross deckt alle Antriebsarten ab: vom Hybrid über den Plug-in-Hybrid (bis zu 86 km rein elektrische Reichweite) bis zum vollelektrischen ë-C5 Aircross Long Range mit bis zu 680 Kilometern WLTP-Reichweite. Ladezeiten? Kurz: Von 20 auf 80 Prozent braucht er nur 27 bis 30 Minuten. Dank Wärmepumpe bleibt er auch im österreichischen Winter effizient.

Bis zu 8 persönliche Fahrer-Profile – Familie inklusive



Ein praktisches Feature, das Familien begeistern wird: Bis zu acht Fahrer – also beide Partner, die Kinder, deren Freunde sowie Oma und Opa – können ihr persönliches Profil mit Lieblingsradiosender und bevorzugten Konfigurationen speichern. Gleichzeitig lassen sich zwei Smartphones via Bluetooth verbinden.



C3 Aircross vs. C5 Aircross: Welcher passt zu Ihrer Familie?



Junge Großfamilie oder Familie mit viel Gepäck: C3 Aircross und C5 Aircross decken gemeinsam alles ab, was der moderne Familienalltag verlangt. Der C3 Aircross punktet mit Kompaktheit, Flexibilität und einem besonders günstigen Einstiegspreis. Der C5 Aircross überzeugt mit Großzügigkeit und Souveränität. Beide bieten viel Komfort, ruhige Innenräume und durchdachte Wohlfühlfunktionen – jene „Safe Spaces”, in denen die ganze Familie abschalten kann.

FAQ: Häufige Fragen zu Citroën C3 Aircross und C5 Aircross



Hat der Citroën C3 Aircross 7 Sitze?



Ja! Der Citroën C3 Aircross ist als Siebensitzer erhältlich – sowohl als Benziner als auch als Hybrid-Variante. Der Aufpreis für die dritte Sitzreihe beträgt nur 585 Euro. Auch die zusätzlichen Sitze verfügen über USB-Anschluss, Getränkehalter und Klimaanlagenauslass.



Wie weit kommt der elektrische ë-C3 Aircross?



Das neue Extended-Range-Modell des ë-C3 Aircross schafft bis zu 400 Kilometer Reichweite (WLTP). Das macht ihn nicht nur alltagstauglich, sondern auch für Familienausflüge und Urlaubsreisen geeignet. Aktuell ist er nur als Fünfsitzer verfügbar.



Wie groß ist der Kofferraum des Citroën C5 Aircross?



Der C5 Aircross bietet ein Kofferraumvolumen von 565 bis 1.668 Liter – unabhängig vom gewählten Antrieb. Das reicht bequem für Familiengepäck, Kinderwagen oder Sportausrüstung.



Wie lange dauert das Laden des ë-C5 Aircross?



Der ë-C5 Aircross lädt von 20 auf 80 Prozent in nur 27 bis 30 Minuten. Die Long-Range-Version bietet bis zu 680 km WLTP-Reichweite – ideal für längere Familienreisen.



Für welche Familie eignet sich der C3 Aircross, für welche der C5 Aircross?



Der C3 Aircross ist ideal für junge oder wachsende Familien, die maximale Flexibilität und einen günstigen Einstiegspreis suchen – besonders als Siebensitzer einzigartig im Segment. Der C5 Aircross richtet sich an Familien, die mehr Platz, Kofferraumvolumen und Premiumkomfort wünschen