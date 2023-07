Der Bär muss noch mit und der und der – und natürlich der auch noch. Wer kennt das nicht, dass am liebsten alle mit von der Partie sein sollen. Gut – gemütlich Platz findet sich für große und kleine Bären ja ausreichend im neuen Multivan, dem Ur-Meter der Kleinbusse. Bei der siebenten Generation haben sie sich äußerlich mehr getraut als die letzten Jahrzehnte zusammen. Sieben Zentimenter länger und 3,7 breiter ist er geworden, dabei aber auch 7 Zentimeter niedriger. Interessant ist die Tatsache, dass unser Testwagen nur mehr mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe unterwegs ist.



Vermisst haben wir den weiteren Gang aber nirgends. Auf Landstraßen und Autobahnen gibt einem der 150 PS starke Benziner das Gefühl, in einem Kombi unterwegs zu sein, so flott und agil lässt er sich bewegen. Insgesamt stehen 218 PS Systemleistung an. Die größte Veränderung erfährt er jedoch beim Gewicht, fast 200 Kilogramm weniger bringt er jetzt auf die Waage – und weil dem nicht genug, gibt es jetzt auch eine Plug-in-Hybridversion davon. 44 Kilometer – so die theoretische, knapp 30 die eher praktische Reichweite. Trotzdem ein Bärendienst für den Stadt-Verbrauch.

Gemütlich in der Innenraum-Höhle



Es mag die sprichwörtliche Bärenhöhle zwar einen rustikalen Rückzugsort vermitteln, gemütlicher ist man aber doch hier unterwegs. Die Einzelsitze in der ersten und zweiten Reihe vermitteln Lounge­charakter, in der letzten Reihe ist dann Platz für drei. Leider lassen sich die Sitze nicht mehr einfach drehen wie früher, dafür sind sie aber bis zu 25 % leichter als beim Vorgänger. Der Aus- und Einbau geht leicht von der Hand und verwandelt den Multivan schneller in einen Laderaum, als der Bub neue Bären aus dem Spielzimmer holen kann. So ließen sich Fahrräder, Surfbretter oder sogar ein richtiger Braunbär unterbringen. So frech waren wir dann aber doch nicht, dass wir uns das getraut hätten. Immerhin, durch das Panorama-Glasschiebedach hätten wir ihn gut von oben beobachten können.



Tischlein, deck dich



Im Cockpit Platz genommen fällt auf, dass viele der Knöpfe ins 10-Zoll-Mitteldisplay verschwunden sind. Die relevantesten von ihnen finden sich aber nach wie vor als Shortcuts außerhalb des Monitors. Macht nichts, am liebsten drücken die >>

Kinder ohnehin am Display. Wir große Kinder werden da eh nicht gefragt. Eine Vielzahl an Sicherheitsfeatures runden das heimelige und somit sichere Gesamtbild gut ab. DAS Universalgimmick ist aber nach wie vor der höhenverstell- und verschiebbare Mitteltunnel. Ablage, Getränkehalter für den Fahrer vorne oder aber Spieltisch für alle weiter hinten. Auf der Langstrecke am besten die Sitze der zweiten Reihe gegen die Fahrtrichtung, damit spielt und isst es sich unterwegs am besten. Durch das durchgängige Schienensystem am Boden ist man in jeder Reise­lage gut flexibel. In den Schubladen der Sitze hat man theoretisch auch viel Platz zur Ablage, wären sie nicht mit all den Spielzeugfreunden besetzt. Mal sehen, wie es nächstes Jahr ausieht, denn da kommen die Kindergartenfreunde dazu – da brauchen wir dann wohl einen Anhänger.