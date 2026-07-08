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Smartsizing auf Japanisch: Family-Life to drive
Houdek Photographie

Smartsizing auf Japanisch: Family-Life to drive | 08.07.2026

Smartsizing auf Japanisch: Family-Life to drive

Genug sicherer Platz für Kinder und Alltag, aber kein sperriges XXL-SUV, das in der Stadt mehr stresst als hilft: Der neue Honda ZR-V positioniert sich in der goldenen Mitte. Claudia und Georg fahren damit auf eine Familienjause ins Häuserl am Roan.

Petra Mühr

Smartsizing … falls es das Wort im Zusammenhang mit Familien-Mobilität noch nicht gibt, dann sei es hiermit erfunden. Wenn es also nicht mehr zwangsläufig notwendig ist, Reisegitterbett, mobilen Hochsitz, Windeleimer & Co auf jeden Kurzurlaub mitzuschleppen, dann ist es Zeit, vom exorbitanten SUV, XXL-Van oder Mega-Bus auf ein effizienteres und smart dimensioniertes Fahrzeug zu wechseln. Claudia und Georg genießen mit Maxi und Leni gerade noch die Platzvorteile ihres alten Vans, aber in den kommenden ein, zwei Jahren könnte dieser einem kompakten SUV weichen.

Die Klasse der „Mid-Size-SUVs“ boomt, allerdings fühlen sich viele Familienmodelle mitunter zu eng oder gleich übertrieben groß an. Honda positioniert den ZR-V genau dazwischen. Kompakt genug für die Stadt und enge Parkhäuser, innen aber Raum für fünf Personen, viele praktische Ablagen und ein Kofferraum, der Schultaschen und Einkauf genauso schluckt wie das Gepäck fürs Wochenende.

Sicherheit fährt mit
Das beruhigende und gute Gefühl, seine Liebsten geschützt zu wissen, ist unbezahlbar. Deshalb macht Honda bei seinen Modellen das Thema Sicherheit stets zur Chefsache: elf Airbags – darunter einer in der Mitte, falls Fahrer und Beifahrer zusammenstoßen – clevere Fahrzeugstruktur mit eindrucksvollem Kollisionsschutz und die neuesten Sensing Technologien mit Spurhalteassistent, Stauassistent oder Verkehrszeichenerkennung. Gerade mit Kindern an Bord, wenn Ablenkungen unvermeidlich sind, wirkt diese Technik wie ein zweites Paar Augen.

Hybrid. Mit Herz und Hirn
Familien denken praktisch. Auch beim Tanken. Hier spielt der außergewöhnliche e:HEV Hybridantrieb seine Stärke aus. Das e:HEV System wechselt nahtlos und automatisch zwischen Elektro-, Hybrid- und Motorantrieb. Im Stadtverkehr gleitet der ZR-V meist rein elektrisch, auf der Landstraße sorgt der Mix für Effizienz und auf der Autobahn packen alle PS an. In jedem Fahrmodus wird zudem Brems- und Verzögerungsenergie zurückgewonnen. Insgesamt sorgt dies für einen bemerkenswert niedrigen Kraftstoffverbrauch, ohne auf Dynamik zu verzichten. Für Eltern heißt das: weniger Stopps an der Tankstelle, mehr Planungssicherheit auf langen Strecken.

Von Spielplatz bis Konzertsaal
Rucksäcke, Snacks, quengelnde Kids – wer Familie fährt, kennt das kunterbunte Sammelsurium. Der ZR-V bietet dafür durchdachte Ablagen oder USB-Anschlüsse für die Kids. Gleichzeitig fühlten sich Mama und Papa wie in einer kleinen Lounge: hochwertige Materialien, leise Fahrgeräusche und in der Top-Version ein Bose Sound System, das die „Cinderella“-Playlist in Premiumklang wiedergibt.

Agil und handlich
Auf dem Weg in die Schule, zum Wochenendausflug ins Häuserl am Roan (https://www.am-roan.at/ danke an dieser Stelle für die Location!) oder via Autobahn Richtung Gardasee: Der ZR-V fährt sich leichtfüßig, lässt sich direkt lenken, ist komfortabel gefedert und somit ein Gefährt(e), das/den Eltern und Kinder mögen: groß genug, um Alltag und Abenteuer zu schultern, klein genug, um nicht zu überfordern. Er kombiniert Sicherheit, Effizienz und Stil mit der richtigen Portion Herz im richtigen Maß. Smartsizing eben: genug Auto fürs Leben, nicht mehr und nicht weniger.

Honda ZR-V e:HEV 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Daten & Fakten

Preis: 50.190,– € (Einstiegspreis ab 43.990,– €)
135 kW/184 PS | 0–100 km/h in 8,0 sec
Getriebe: Automatik
Ø Verbrauch lt. Hersteller (im Test): 5,8 (6,8) /100 km
Ø CO2-Emission lt. Hersteller: 132 g/km
Kofferraum: 319–1.289 | 5 Sitzplätze
2 kindersitztaugliche Fondplätze

Resümee
Ein herrlich handlicher und schicker SUV in der Riege der XL-Schiffe und City-Crossover.

Was uns gefällt: Design und Premium-Ambiente
Was uns fehlt: der Preis dürfte gern niedriger sein
Familienbonus: die Top-Sicherheitspalette

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