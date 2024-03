Zum SUV drängt im Zuge der gestiegenen Spritpreise schon längst nicht mehr alles. Ganz im Gegenteil, es stehen sparsame Fahrzeuge wie der Toyota Corolla Touring Sports hoch im Kurs. Angefangen vom Kaufpreis über Erhaltung bis hin zum Verbrauch, ja sogar auf die Fahrweise wirkt er ein, wie unsere Profi-Testerinnen Doris und Diana rasch feststellen … Kernkompetenz Sparsamkeit Der Corolla erzieht seinen Fahrer sozusagen: Hobby-Racer haben eher weniger Freude am Corolla Touring Sports. Hektisches auf die Tube drücken quittiert er mit leicht gequälten Lauten und wenig energisch. Wer hingegen bedacht Gas gibt und vorausschauend fährt, wird vom Corolla belohnt. Da zeigt er sich von der besten Seite, bewegt sich geschmeidig und gleichmäßig rein elektrisch oder im Hybrid­modus, reagiert akkurat und zügig. Und dazu als Schlagobershauberl obendrauf macht er all das supersparsam: Die 4,7 Liter nach WLTP kriegen wir zwar nicht ganz hin, aber durchschnittlich 5,2 Liter Verbrauch sind ebenso top!

Hybridantriebe der fünften Generation

Hauptgrund für die 360-Grad-Effizienz des Corollas ist das Herzstück: der Vollhybrid-Antrieb der fünften Generation mit modifizierten Steuergeräten und Getriebe und einer leistungsstärkere Batterie. Fazit: weniger Tankstopps, geringere CO2-Bilanz, mehr Geld auf dem Konto. >>



Mit Schutzengelflügeln

Sicherheit hat beim Corolla Touring Sports ebenfalls oberste Priorität. Toyota will das Autofahren für alle sicherer machen: Fahrer, Insassen, Fußgänger und weitere Verkehrsteilnehmer. Unter dem Begriff T-Mate sind daher serienmäßig in allen Corolla-Modellen die wichtigsten Assistenzsysteme gebündelt. Zu den innovativen Highlights zählen unter anderem Überholhilfe (Overtake Prevention Support;

verhindert unbeabsichtigtes Überholen auf der falschen Seite eines Fahrzeugs) oder neuer proaktiver Fahrassistent (PDA; registriert Hindernisse frühzeitiger, Lenk­assistent erkennt vorausliegende Kurve und passt Lenkkraft an).