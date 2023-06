Urlaub zwischen Gold, Wasser & schönen Träumen

Zeit für sich, die Liebsten und um sich neben dem Aktivsein mal wieder so richtig auszuschlafen – so lautet das erstrebenswerte Ziel für den Sommerurlaub. Das **** Hotel Alpina im wildromantischen Rauriser-tal legt noch ein paar spektakuläre Naturschauplätze obendrauf.

Zeit für sich, die Liebsten und um sich neben dem Aktivsein mal wieder so richtig auszuschlafen – so lautet das erstrebenswerte Ziel für den Sommerurlaub. Das **** Hotel Alpina im wildromantischen Rauriser-tal legt noch ein paar spektakuläre Naturschauplätze obendrauf.

Zeit für sich, die Liebsten und um sich neben dem Aktivsein mal wieder so richtig auszuschlafen – so lautet das erstrebenswerte Ziel für den Sommerurlaub. Das **** Hotel Alpina im wildromantischen Rauriser-tal legt noch ein paar spektakuläre Naturschauplätze obendrauf.



Schon einmal vom Krumltal gehört, jenem Platz, an dem ein paar der stolzes-ten Könige der Lüfte zuhause sind? Oder vom Rauriser Urwald, einem mysti-schen Fleckchen Erde mit uralter Geschichte? Wie sieht’s mit dem Hohen Sonnblick oder den tiefen Schluchten der Rauriser Ache aus?

Fakt ist: Wer seinen Sommerurlaub in Rauris verbringt, wird sich an Natur-schätzen nicht sattsehen. Hier geht man Wandern und Bergsteigen, setzt sich aufs Bike, entdeckt mit der Nationalpark Sommercard die Region mit ihren bunten Facetten und Seiten. Daraus sind Träume gemacht – das „geheime Ju-wel des Nationalparks Hohe Tauern“ mit seiner Goldbergbau-Geschichte, un-zähligen mächtigen Wasserfällen und anderen Besonderheiten ist einfach eine ganz eigene Welt.

Vorzüglich speisen – traumhaft schön entspannen

Der Ort, an dem man zum Abenteuer aufbricht und anschließend wohlverdien-te Ruhe findet: das **** Hotel Alpina. Ein familiengeführtes Haus, das mit Sauna, Innen- und Außenpool den idealen Gegenpol zu aktiven Stunden in den Bergen bietet. Das morgens ein ausgedehntes Frühstücksbuffet und abends Kulinarisches aus der Region auftischt, zu jeder Tageszeit besonderes Augen-merk auf authentische Gastfreundschaft legt. Ein perfekter Urlaubsplatz auch für Familien, schließlich sind Naturspielplätze, ein Pferdestall mit Reitmöglich-keiten und andere Familienattraktionen nicht weit.