VW ID.7 im Test

Ja eigentlich ist der kleine T-Roc das Auto von Töchterchen Moira, aber Sohnemann Colin macht lieber mit seiner Schwester gemeinsam auf dem Rutschmobil eine kurze Spritztour. Und eigentlich wäre heute Pizza angesagt, aber lieber stattet man der Therme im Nachbarort einen Besuch ab – die Pizza geht auch noch im Anschluss. Und eigentlich gibt es neben Colin, der die erste Klasse Volksschule besucht, noch einen zweiten Schulpflichtigen. Schließlich ist Vater Hans-Christian auch im Bildungswesen tätig, sieht die Sorgen und Nöte seines Nachwuchses also mit ganz anderen Augen. Mama Carolina hält Moira im Arm und alles zusammen. Sie managed das das illustre Treiben mit entspannter Lockerheit, denn auch wenn im Endeffekt alles vielleicht nicht ganz so kommt wie geplant – zum Schluss hat jeder seinen Spaß. Familienleben ist, wenn alles noch schöner wird!

Nachwuchsbeförderung

Damit das aber alles auch so klappt, benötigt es natürlich einen starken Fuhrpark. Das Lastenrad zum Kindertransport von Hans-Christian ist für kurze Wege das bevorzugte Einsatzfahrzeug. Aber ohne vier Räder geht es dann doch nicht. Und weil es im Alltag ja doch auch ein wenig Stil sein darf, bietet sich der jüngste Spross der ID.-Familie ja förmlich an. Der VW ID.7 ist das neue Topmodell der Wolfsburger Starkströmung. Basierend auf dem konzernweiten Elektrobaukasten, zwängt er sich geschickt zwischen traditionellem Stufen- und schickem Fließheck, bietet in zwei Reihen fünf Personen locker und einer Familie reichlich Platz. Erstaunlich sogar, welche Kniefreiheit einem hinten geboten wird, da muss der Nachwuchs erst noch hineinwachsen. Doch keine Sorge, Colin, wenn Du einmal so groß bist wie Dein Vater: Mit mehr als 1,90 Metern räkelt es sich immer noch feudal im Fond des großen Stromburgers. Und der Kofferraum – Colin hat schon nachgemessen: Da passt sogar ein T-Roc rein, zumindest der vom Schwesterherz. Sehr hilfreich hierbei natürlich, dass wir es hier mit keiner echten Limousine zu tun haben. Da die Heckscheibe mit der Klappe mit aufschwingt, kann gemütlich und viel eingeladen werden.