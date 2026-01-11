FAMILIENAUTOS

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
Volvo EX90 im Test
Christian Houdek Photography

Unter den Schwingen des coolen Nordlichts

Je größer die Familie, desto größer die Ansprüche. Das bedingt Wachstum auch beim Auto, wobei der Volvo EX90 im herbstlichen Sonnenschein seine Qualitäten bei Jung und Alt unter Beweis stellen kann.

Roland Scharf

Kinder, wie die Zeit vergeht! Hie wie da, wohlgemerkt. Colin wuchs die letzten Jahre fast schon zu einem kleinen Erwachsenen heran mit seinen neun Jahren. Und Moira erst: Mit drei rennt und springt und wuselt sie schon eifrig durch die Gegend, macht Monat für Monat riesige Schritte – auch in der Entwicklung. Gesund und glücklich und wirklich toll, das alles. Aber als Elternteil muss man da erst einmal Schritt halten. Ein paar Regenerationstage im Monat dürfen also sein, und wenn der Herbstwind dermaßen charmant die bunten Laubblätter in den Vorhof der Burg Liechtenstein bettet und die warmen Strahlen der Sonne die Wiesen rundherum in warmem Licht erleuchten lassen, dann spricht doch nichts gegen einen day off, ein Tag zu viert in der Natur, um die eigenen Akkus vor dem langen Winter noch einmal aufzuladen. Nur der Fünfte im Bunde, der hat das noch lange nicht nötig. Denn dieses Mal steht ein junger Schwede bereit, dem nicht so schnell die Puste ausgeht: der Volvo EX90.

Strahlen wie die Sonne
Volvos ultimative Antwort auf die Frage nach dem modernen SUV. Nach Platz, Leistung, Umweltfreundlichkeit. Denn das „E“ im Namen steht für Elektro und so schlummert tief in den Eingeweiden dieses 90ers ein 500 kW starker E-Motor mit 680 PS und souveränen 870 Newtonmetern Drehmoment, der seine Am­pereschweinchen aus einem 106 kWh großen Stromspeicher bezieht. Das ist wirklich groß, Freunde! Und es reicht ganz locker für 624 Kilometer nach dem strengen WLTP-Prüfzyklus. Problemlos jedenfalls für den Trip zur Burg, thronend oberhalb des Königreichs Mödling. Eine Technik jedenfalls, die den Mann
im Haus, Hans-Christian, begeistern kann. Der kühle Stratege mag die skandinavische Herangehensweise: durchdachte Lösungen, schlichtes, funktionelles Design, die Genialität der Simplizität der Bedienung.

Unlogik passen weder zu Hans-Christian noch zum EX90, und auch beim zeitlosen Design des gewählten (Blech-)Kleids könnten sich die beiden die Hand reichen. Mann Numero due im Haus, Colin, hat inzwischen herausgefunden, wie man Quengeleien mit dem Schwesterchen aus dem Weg geht: Per Knopfdruck lässt sich die dritte Sitzreihe nämlich ruckzuck aufstellen, somit hat jeder seine eigene Rücksitzbank, ätsch! Und Mutter Carolina bleibt nicht nur deswegen tief entspannt. Denn auch bei voller Bestuhlung bleiben noch 384 Liter Kofferraumvolumen – mehr als genug für all die Jacken und Taschen, die man so mithat. Wobei – wirklich mag sie es ja flott. Man hat ja nichts zu verschenken, schon gar nicht Zeit! Von der Schule zum Kindergarten, all die Einkäufe noch, ein kurzer Besuch bei der Oma, gefolgt von Colins Gitarrenunterricht und Moiras Ballettstunden. Ach, wie sie das Tanzen liebt! Natürlich ist der Volvo groß. Aber die klassisch-kantige Grundform macht ihn dennoch easy zum Ein- und Ausparken, es gibt Sicherheitsfeatures in allen erdenklichen Formen, passiv wie aktiv.

Und die knappen 4,2 Sekunden für den Gardesprint auf 100 km/h fühlen sich mindestens so reizvoll an wie Hans-Christians Vorratskammer: Jede Menge, was da drin steckt! Aber man nimmt sich dann ja doch nur immer ein klein wenig heraus.
Wie instinktiv die Bedienung des EX90 ist? Fragen wir am besten die Unparteiischste in der Runde. Moira weiß sofort, wie das Lenkrad zu halten ist, wo es was auf dem großen Touchscreen zu finden gibt. Colins Suche nach dem nächsten Bedienknopf hat inzwischen den Frunk geöffnet. 37 Liter, das reicht nicht nur für die Ladekabel, auch kann man die schönsten Blätter und Kastanien hier in aller Ruhe sortieren, die man im Burgpark gerade gesammelt hat. Aber jetzt reicht’s erst einmal. Man ist ja nicht nur wegen des großen Nordlichts hier. Der Spielplatz ruft! Und sollte man sich zwischendurch ein wenig ausruhen wollen – die Fondsitze lassen sich im Nu auch wieder umlegen. Echte Familienautos sind auch dann gut, wenn man nicht damit fährt, oder?

News aus anderen Motorline-Channels:

Mondial de l’Auto Paris – News vom Autosalon

Automesse: Neue Vielfalt in Paris

Europa versus China ist nur eines der Themen auf der über drei Hallen reichenden Automesse in der französischen Hauptstadt. Vor allem bei Renault heißt es: Kleine Elektroautos sind die Zukunft, während an anderen Ständen durchaus auch dem Wachstum gefröhnt wird.

Die Neuvermessung der Welt

Schon gefahren: Toyota Hilux BEV

Als erste Variante des neuen Hilux kommt im Frühjahr 2026 die vollelektrische Version auch zu uns. Ein Modell mit erstaunlichen Eigenschaften und einer ziemlich klar gegliederten Zielgruppe. Die FLOTTE durfte bereits jetzt eine erste Proberunde drehen.

Gewalt auf der Straße

Helden auf Rädern: TVR Sagaris

Zum großen Finale und nach der x-ten Übernahme wollte TVR endlich ein grundsolides, gutes, ehrliches, tolles Auto bauen. Sie hätten es auch fast geschafft, aber die angeborene Radikalität kann man halt nicht mit einer Axt weichhacken.

Weitere Artikel:

Die 10 größten Camping-Mythen

Vorurteile und Tatsachen rund ums Camping

Unhygienisch, umzingelt von Gartenzwergen und nur Im Sommer möglich: Camping bomt nach wie vor. Dennoch gibt es kaum eine andere Urlaubsform, die mit so zahlreichen, teils originellen Klischees verbunden ist.

Das kostet Camping 2025 in Österreich und Europa

Camping Preistrends und Spartipps 2025

Die Camping-Saison steht vor der Tür – doch mit welchen Kosten müssen Urlauber in Österreich und Europa rechnen? Eine umfassende Analyse der Plattform camping.info zeigt: Die Preise steigen. Wer clever plant, kann trotzdem sparen.

Machen Sie mit – bei unserem großen Gewinnspiel!

Gewinnen Sie Eltern-Auszeit!

Unvergesslicher Urlaub! Wollen Sie einen Aufenthalt im ****Romantikhotel Hörl gewinnen ? – Dann machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit!

Wiener Elektro Tage – schau'n Sie sich das an!

Österreichs größtes E-Auto Event für die Familie

Die Wiener Elektro Tage, Österreichs größtes E-Mobilitäts Event locken noch bis 15. September mit zahlreichen Highlights. Vor allem Samstag und Sonntag gibt es umfangreiches Programm mit interaktiven Spielen für die ganze Familie. Schmankerln runden den Strom-Ausflug ab.

Familienauto ist Gesamtsieger bei WWCOTY 2025

Der Hyundai Santa Fe ist WWCOTY 2025

Die Women’s World Car of the Year-Jury hat den Hyundai Santa Fe zum WWCOTY 2025 Gesamtsieger gekürt.

Ohh, it’s a Santa Fe

Hyundai Santa Fe im Test

Mächtig. Kantig. Geräumig. Und auf einigen Kilometern sogar emissions- und geräuschlos unterwegs: Der neue Hyundai Santa Fe zieht das Dreimäderl-Haus Andrea, Lea und Marie völlig in seinen Bann.