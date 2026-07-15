Weil’s leise besser passt

Zwar nicht heimlich, aber still und leise hat Suzuki sein erstes Elektroauto auf den Markt gebracht. Den e Vitara. Vertrauter Name, ganz neues Auto. Der „Vitara“ steht seit Ende der 80er Jahre für zuverlässige und kompakte SUVs, für Familien, Stadtabenteurer und Freizeitkreative.

Und auch wenn das erste vollelektrische Modell mit dem Kürzel e davor ein völlig neues Auto ist, bleibt er ganz Vitara: robust, sympathisch, ehrlich. Und: e-xtra offroadtauglich! Daher: Ab in die verschneiten Berge, die Kinder wollen Schi fahren!



Absolut Allrad

Suzuki ist natürlich seit Jahrzehnten bekannt für seinen bewährten Allgrip-Allradantrieb. Im e Vitara ist nun ein neues 4WD System, der Allgrip-e, verbaut. Kurz gesagt, lässt sich das Fahrzeug dadurch noch präziser und direkter steuern. Besonders fürs Fahren auf unbefestigtem Terrain wurde der Trail-Modus entwickelt, er verhindert das Durchdrehen der Räder und sorgt so überall für gute Traktion – wir genießen die Schneefahrbahnfahrt!



Generell fährt sich der e-Vitara so, wie wir uns einen verlässlichen Familienfreund wünschen: gelassen, sicher und ruhig. Auch bei höheren Geschwindigkeiten bleibt’s innen still, vom Lachen und Herumalbern der Kinder abgesehen.

Zur Wahl steht neben dem Allradantrieb auch ein Frontantrieb bzw. zwei Akkugrößen (49 und 61 kWh) und entsprechende Reichweiten …

Wie weit kommen wir?

Bis zu 346 Kilometer sind’s bei der 49-kwh-Batterie und Frontantrieb, 428 bei 61 kwh und 2WD und bis zu 412 beim großen 61-kwh-Akku in Kombination mit dem Allradantrieb.



Geladen wird an der Wallbox mit 11 kW in etwa viereinhalb Stunden, an der Schnellladesäule (bis 150 kW) in 45 Minuten. Serienmäßig ist übrigens eine Wärmepumpe an Bord, so sinkt im Winter die Reichweite nicht dramatisch und der Innenraum wird schnell warm.



Wie hätten Sie’s gern?

Nun ist das so eine Sache mit der Familientauglichkeit eines Autos. Platz soll es haben, sicher und praktisch soll es sein. Mit 4,28 Metern Länge ist der e-Vitara überschaubar, wendig und trotzdem familienfreundlich und somit ideal für Stadtabenteurer, die traditionelle Werte und moderne Technologie gern kompakt und offroadig kombiniert haben.



Seine hohe Sitzposition erleichtert sowohl bequemes Ein- und Aussteigen der Eltern als auch leichtes Verstauen des Maxi-Cosis oder Anschnallen der Kids im Fond. Dem Fond hat Suzuki wirklich besonderes Augenmerk geschenkt: Die Rücksitze sind längs (um 16 Zentimeter) verschiebbar, die Rücklehnen mehrfach verstellbar. Damit lässt sich zwischen viel Raum für die Hintensitzer oder einem vergrößerten Kofferraum wählen.

Solide und sicher

Im Innenraum erwartet uns eine angenehme Mischung aus Übersicht und Moderne: feine, solide und dennoch pflegeleichte Materialien, zwei Displays (10,25 Zoll hinter dem Lenkrad, 10,1 Zoll zentral) zeigen alle wichtigen Informationen an, ohne überladen zu wirken.



Besonders sympathisch: Suzuki setzt nicht nur aufs Touchen und Wischen, sondern lässt Eltern bewusst klassische Drehregler für Lautstärke und Klimaanlage.



Modernste Fahrerassistenten unterstützen natürlich jede Fahrt: Notbremsassistent, Verkehrszeichenerkennung, Spurhaltehilfe oder adaptiver Tempomat gehören ebenso zum Paket wie ein Müdigkeitswarner.



Fit mit Strom

Unser Resümee? Der Alltag mit einem Elektroauto fühlt sich mit dem e Vitara so souverän, unkompliziert und vertraut an wie mit dem guten alten Benziner. Nur moderner, sauberer.



Suzuki e Vitara 61 kWh 4WD in Daten & Fakten



Preis: noch keine Preisangaben

135 kW | 0–100 km/h in 8,7 sec

Ø Verbrauch lt. Hersteller: 15,1–16,6 kWh/100 km

Reichweite(WLTP): 412 km

Kofferraum: ca 310–1.100 | 5 Sitzplätze

2 kindersitztaugliche Fondplätze



Resümee

Ein unkomplizierter, zuverlässiger und sympathischer emissionsfreier Alltagsbegleiter.



Was uns gefällt: die verschiebbare Rückbank, der neue Allradantrieb

Was uns fehlt: Aktuell bloß das Auto, wir sind ein Vorserienfahrzeug gefahren

Familienbonus: die robust-edle Ausstattung