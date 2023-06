Wie dahoam am Urslauerhof

Jeder kennt das Gefühl von ankommen, sich fallen lassen, einfach daheim sein. Das Schöne daran: Es wartet nicht nur zwischen den eigenen vier Wänden, sondern kann sich auch breitmachen, wenn man einen vertrauten Platz bereist.



In ihrem ****Hotel am Hochkönig hat Familie Kraker es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Gästen dieses wunderbare „Dahoam“-Gefühl zu vermit-teln. Ihr gehegter und gepflegter Urslauerhof – ein echter Familienbetrieb – steht in der charmanten Ortschaft Hinterthal und empfängt seit jeher Menschen, die aktiv sein, dabei aber auch nicht auf Entspannung und natürlich den typisch österreichischen Genuss verzichten wollen.

Und man muss schon sagen: In dieser herrlich vielseitigen Region – endlose Wanderpfade, herrliche Bikestrecken, malerische Wasserplätze, wohin man auch blickt – fällt es einem nicht allzu schwer, sich diesem Heimatgefühl für eine (lange) Weile hinzugeben.



Alles neu machte der Mai!



Über die diesjährige Frühlingspause hat Familie Kraker ordentlich Hand angelegt, sich für ihre neuen und wiederkehrenden Gäste einen besonderen Umbau überlegt. Schon immer bekannt für die wohltuenden Spa-Momente, die er seinen Besuchern serviert, kommt der Wellnessbereich des Urslauerhof somit diesen Sommer in völlig neuer Optik daher:



Der großzügige Ruheraum verspricht jetzt noch mehr Erholung und Rückzug, eine große Finn-Sauna, ein neues Dampfbad, Soledom mit Infrarot sowie eine Bio-Lehmsauna lassen jeden Wellnesstraum wahr werden.

Mit diesen Neuerungen aber noch nicht genug, denn in den oberen Stockwerken geht’s munter weiter: Vier neue großzügige Zimmer empfangen Familien mit allen Details, die diese sich so wünschen und vier modern, aber heimatverbundene neue Studios bieten besonders viel Platz für jeden, der ihn gerne hat. So kommt es dann früher oder später eben doch ganz von selbst – das Hoamatg’fühl im Urslauerhof.



Sommertipp: schaukeln, schaukeln, schaukeln!

Noch etwas ist neu am Hochkönig und das wird vor allem Familien mit Kindern freuen: Der erste Schaukelpark Österreichs auf 1.600 Meter Höhe ist ein wahrhaft einzigartiges Projekt. Sechs verschiedene Schaukeln und ein 600 m2 großes Spielplatzgelände lassen hier Kinder- und Elternherzen höherschlagen.





Kontaktdaten Hotel:

Hotel & SPA Urslauerhof****

Urslaustraße 2, 5761 Maria Alm

Tel. +43 65 84 - 81 64

info@urslauerhof.at | www.urslauerhof.at