Coronavirus: Platzt der Saisonauftakt in Melbourne?

Wackelt der Saisonauftakt?

Im Albert Park traten erste Corona-Verdachtsfälle auf, auch drei Mitarbeiter von Haas und McLaren sind in Quarantäne. Kommt es zur kurzfristigen Absage?

Drei Tage vor dem geplanten Trainingsbeginn in Melbourne verdichten sich Indizien, dass der Saisonauftakt der Formel 1 doch von der Coronavirus-Epidemie beeinträchtigt werden könnte. Zwar wurden in der australischen Provinz Victoria, in der sich ein Großteil des Formel-1-Zirkus bereits befindet, noch keine Großveranstaltungen abgesagt. Aufgrund jüngster Entwicklungen kann das jetzt aber nicht mehr ausgeschlossen werden.



Das berichtet die australische Tageszeitung 'Herald Sun', und Victorias Premierminister Daniel Andrews räumt erstmals ein, dass es in naher Zukunft zu "extremen Maßnahmen" kommen könnte, um die Ausbreitung des Coronavirus und der damit zusammenhängenden Lungenkrankheit CoViD-19 zu verlangsamen.



Für den Grand Prix von Australien gibt er aber (vorerst) Entwarnung: "Wir sagen den Grand Prix oder auch die Football-Spiele in der Woche darauf nicht ab. Noch ist die Zeit dafür nicht gekommen." Die Zeit werde aber sicher kommen, das müsse man der Bevölkerung ehrlich mitteilen, betont Andrews.



Im Formel-1-Zirkus wächst so knapp vor dem geplanten Saisonauftakt die Verunsicherung, weil das Coronavirus ausgerechnet das berühmte Hotel The Albert Park in unmittelbarer Nähe der Grand-Prix-Strecke im gleichnamigen Park erfasst hat.



Ein 70-jähriger Mann aus Australien, der am Freitag aus Singapur eingereist war und davor Ägypten, Israel und Jordanien bereist hatte, besuchte am Sonntag eine Veranstaltung im Albert-Park-Hotel. Weil ein Test inzwischen ergeben hat, dass der Mann infiziert ist, musste das Hotel, das eigentlich nach einer Renovierung gerade neu eröffnet hätte, geschlossen werden.



Hauptgrund für diese Maßnahme ist, dass sich Hotelmitarbeiter infiziert haben könnten und sich das Personal nun für zwei Wochen in Quarantäne begeben muss. Ein reibungsloser Hotelbetrieb ist so nicht möglich. Zwei Mitarbeiter von Haas und einer von McLaren wurden aufgrund eines Verdachtfalles ebenso in Isolation gesteckt und mussten einen Test absolvieren. Da die Ergebnisse einige Stunden auf sich warten lassen können, haben beide Teams bestätigt, dass die betroffenen Crewmitglieder zurück ins Hotel gegangen sind und isoliert wurden, bis feststeht, ob sie das Virus haben.



Seitens der Australian Grand Prix Corporation (AGPC) gibt es bisher noch keine Signale dafür, dass das Rennwochenende abgesagt werden oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden könnte. Auf der offiziellen Website der AGPC befindet sich weiterhin lediglich ein unauffälliger Hinweis, dass erhöhte Hygienestandards zu beachten seien.



