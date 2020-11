Lewis Hamilton ist Formel-1-Weltmeister 2020

Schumis Rekord eingestellt

Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton steht nach dem Türkei-Grand-Prix in Istanbul vorzeitig als Formel-1-Weltmeister 2020 fest und holt Michael Schumacher ein

Lewis Hamilton ist Formel-1-Weltmeister 2020. Der Mercedes-Fahrer liegt in der Fahrerwertung nach dem 14. Rennen des Jahres in der Türkei uneinholbar vorne und steht damit vorzeitig als Titelgewinner fest.



Es ist bereits Hamiltons siebter Formel-1-Gesamtsieg, womit er den WM-Rekord von Michael Schumacher eingestellt hat. Schumacher war 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 und 2004 Weltmeister geworden, Hamilton gelang dies in den Jahren 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 und 2020.



Nach Siegen hatte Hamilton Schumacher bereits überholt und führt seit dem Rennen in Portimao allein in der ewigen Siegerliste der Formel 1 mit nun 93 ersten Plätzen gegenüber 91 von Schumacher.



Zum fünften Mal vorzeitig Weltmeister



Beim Türkei-Grand-Prix in Istanbul waren einzig Hamilton und dessen Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas als verbliebene Titelkandidaten ins Rennen gegangen. Und wie schon 2015, 2017, 2018 und 2019 entschied Hamilton die Saison mehrere Rennen vor Schluss für sich - 2020 genau wie 2015 mit noch drei ausstehenden Grands Prix.



Hamilton hatte in der Formel-1-Saison 2020 beim dritten Rennen in Ungarn die WM-Tabellenspitze übernommen und sich anschließend deutlich von seinen Verfolgern abgesetzt.



Zunächst schien Red-Bull-Fahrer Max Verstappen gewisse Titelchancen zu haben, büßte diese aber nach drei Ausfällen in der zweiten Saisonhälfte ein. Schließlich fiel auch Auftaktsieger Bottas aus der Entscheidung heraus, womit Hamilton uneinholbar vorne lag.



Bereits beim Emilia-Romagna-Grand-Prix in Imola, dem 13. Rennen des Jahres, hatte Mercedes den siebten WM-Sieg in Folge in der Formel-1-Konstrukteurswertung perfekt gemacht.



Hamilton ist noch ohne Vertrag für 2021



Übrigens: Aktuell verfügt Hamilton noch über keinen Formel-1-Vertrag für 2021. Die Vereinbarung des 35-jährigen Briten mit dem Mercedes-Werksteam läuft am Saisonende 2020 aus. Ob Hamilton seine Formel-1-Laufbahn fortsetzen wird, ist noch offen.



Hamilton hat seine Formel-1-Karriere 2007 bei McLaren begonnen, wo er gleich in seinem ersten Rennen ein Podestergebnis erzielte und schon sein sechstes Rennen gewann, in Montreal. 2008 wurde Hamilton für McLaren erstmals Weltmeister.



Zur Saison 2013 wechselte er zu Mercedes und gewann seit 2014 sechs von sieben möglichen Titeln in der Fahrerwertung. Hamilton erlitt einzig 2016 eine Niederlage gegen seinen Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg, der daraufhin zurücktrat.



Was Hamilton so besonders macht



Was Hamilton so besonders macht? Sein Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärte schon vor dem Türkei-Grand-Prix bei 'Sky': "Ich würde ihm Unrecht tun, wenn ich versuche, das an ein oder zwei Punkten festzubinden. Er ist als Persönlichkeit außergewöhnlich, weil er sich ständig weiterentwickelt."



"Er grübelt nicht nach über Dinge, die schlecht gelaufen sind, sondern er analysiert, denkt nach, wie es besser geht, und dann ist das Thema auch schon wieder weg. Diese Persönlichkeitsentwicklung, sich einzugestehen, wo man falsch liegt und wo man besser werden kann, ist ganz schwierig. Das können nur wenige Menschen."



"Gerade, weil er sechsmaliger Weltmeister ist, sollte man denken, er glaubt, er könnte über das Wasser gehen, aber das denkt er nicht."