Alain Prost glaubt nicht, dass jemand Lewis Hamilton auf dem Weg zum achten WM-Titel aufhalten kann - Vielleicht der Teamkollege, andere Autos nicht

Alain Prost ist ziemlich sicher, dass Lewis Hamilton Michael Schumacher in diesem Jahr bei der Anzahl der WM-Titel einholen wird - und 2021 dann vorbeigehen wird. Acht Formel-1-Weltmeisterschaften seien für den Briten "einfach", wie der viermalige Titelträger anmerkt. Eine ernsthafte Konkurrenz sieht er in naher Zukunft nämlich nicht.



"Lewis im Kampf um die Weltmeisterschaft zu schlagen, wird sehr schwierig sein - vor allem mit dem Auto und dem Team, das er gerade hat", sagt Prost gegenüber 'Reuters'. "Unter normalen Umständen sogar fast unmöglich."



Denn Mercedes ist aktuell das Maß aller Dinge, das hat sich in den ersten beiden Rennen von Spielberg gezeigt. "Ich kann nicht sehen, dass irgendjemand anderes in diesem Jahr gewinnt", so Prost. Lediglich Teamkollege Valtteri Bottas rechnet er eine Chance aus, je nachdem wie die Zuverlässigkeit bei Hamilton aussieht. "Er hat das gleiche Auto."



Und das sei für eine Chance eine Voraussetzung: "Ich sehe nicht, dass irgendein anderes Auto in diesem und im nächsten Jahr gegen Mercedes gewinnen wird. Danach weiß ich nicht. Vielleicht Renault", so das Aufsichtsratsmitglied der Franzosen.