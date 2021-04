Cadillacs elektrische Zukunft heißt Lyriq

Start 2022, aber nicht in Europa

Dieses Mal werfen wir einen Blick über den großen Teich. Wie man sich luxuriöse Elektromobilität vorstellt, zeigt jetzt General Motors mit dem batterieelektrischen Cadillac Lyriq.

Unter dem Luxus-Label Cadillac präsentierten sie mit dem Lyriq einen Crossover, der bei uns wohl unter XL laufen würde, in der neuen Welt bestenfalls aber nur als Mittelklasse durchgeht. So oder so ist der Lyriq der erste rein elektrisch betriebene Cadillac der Geschichte und kommt auf den US-Markt bis Sommer 2022. Nach Europa schafft er es wohl nicht, obwohl die technischen Daten durchaus interessant klingen.



Die völlig neue Plattform namens Ultium beinhaltet einen aus 12 Modulen bestehenden 100-kWh-Akku, Heckantrieb und Heckmotor. Dieser leistet 340 PS und 440 Newtonmeter Drehmoment, was genau so konkurrenzfähig ist wie eine Reichweite von rund 500 Kilometern – wobei Cadillac nicht verrät, ob hier der WLTP-Zyklus zu Rate gezogen worden ist.



Stichwort Laden: Da sind die Angaben etwas anders als in Europa. Schnellladen ist bis 190 kW möglich, was laut Cadillac eine Reichweite von 120 Kilometern in nur zehn Minuten generiert. Wer lieber daheim lädt, kann dies mit einem 19,2-kW-Lader machen, mit dem man pro Stunde rund 80 Kilometer in einer Stunde in die Akkuzellen pumpen kann.

Dinge wie LED-Scheinwerfer, ein riesiges 33-Zoll-Display am Armaturenbrett oder bis zu 22 Zoll große Räder sind in der Welt der Luxuselektromobilität heute schon fast Standard. Nicht jedoch die Ankündigung, dass die Technik namens “Super Cruise” es erstmals ermöglichen soll, auf bestimmten Strecken wirklich autonom fahren zu können. Ob sie das auch dürfen wird, ist natürlich eine andere Frage. Zu weiteren Details dieser Technologie wollte sich Cadillac auch nicht äußern.

Auch wenn erst in einem Jahr der Verkauf startet, stehen die Preise jetzt schon fest. Los geht es bei 59.990 Dollar, was sich erst einmal sehr konkurrenzfähig anhört. Und weil Cadillac nun einmal uramerikanisch ist, feiert die Werbekampagne für den Lyriq während der Oscar-Verleihungen ihre Premiere.