motorline.cc

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.

Der gesuchte Artikel wurde nicht gefunden

News aus anderen Motorline-Channels:

Toyota Proace City Verso im Familienautos Test: Der perfekte Familien-Van für Alltag und Abenteuer

Hurra, es gibt sie noch! Familienautos, die wirklich alles können

Hand aufs Herz: Welches Auto kann zwei Karosserielängen, Schiebetüren und bis zu sieben flexibel umklappbare und verschiebbare Sitze bieten? Die Auswahl ist dünn – doch der Toyota Proace City Verso schafft genau das – und das zu einem attraktiven Preis.

Der etwas andere Geburtstag

Zum 80er: Kia Pride mit E-Antrieb

Kia wird heuer 80 Jahre alt. Und man feiert dies mit einem zum Stromer umgebauten Kleinwagen. Der ursprünglich eigentlich kein Kia war.

Erschwerte Rahmenbedingungen

Helden auf Rädern: Reva G-Wiz i

Die richtige Idee zum falschen Zeitpunkt führt oft zu einer langen Tragödie. Im Falle des G-Wiz ist es gleich doppelt tragisch: Ein topmodernes Konzept des City-E-Flitzers macht sich gesetzliche Lücken zunutze und scheitert dann doch daran.

Weitere Artikel:

Ausgeliefert an die Bürokratie

Strafverfügungen in Wien: Kafka lässt grüßen

Zettel in der Windschutzscheibe, Anonymverfügung, dann Strafverfügung. Und das „unschuldig“. Wer hier schon Stress bekommt, darf gar nicht erst an die bürokratischen Irrwege, die folgen, denken. Ein Kommentar.