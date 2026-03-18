motorline.cc

Hand aufs Herz: Welches Auto kann zwei Karosserielängen, Schiebetüren und bis zu sieben flexibel umklappbare und verschiebbare Sitze bieten? Die Auswahl ist dünn – doch der Toyota Proace City Verso schafft genau das – und das zu einem attraktiven Preis.
Die richtige Idee zum falschen Zeitpunkt führt oft zu einer langen Tragödie. Im Falle des G-Wiz ist es gleich doppelt tragisch: Ein topmodernes Konzept des City-E-Flitzers macht sich gesetzliche Lücken zunutze und scheitert dann doch daran.
Zettel in der Windschutzscheibe, Anonymverfügung, dann Strafverfügung. Und das „unschuldig“. Wer hier schon Stress bekommt, darf gar nicht erst an die bürokratischen Irrwege, die folgen, denken. Ein Kommentar.