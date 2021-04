Frischer Look für alte Räder

Das zweite Leben hübscher Alufelgen

Wer sich für sein Auto einen Satz neue Aluräder gegönnt hat, dem stellt sich oft die Frage: Was tun mit den alten? Wegwerfen kommt nicht in Frage. Das Zauberwort heißt vielmehr: Upcycling!

Natürlich sind schöne Räder der Eyecatcher auf jedem Auto. Wer hier die richtige Wahl trifft, kann seinen fahrbaren Untersatz in völlig neuem Licht erstrahlen lassen. Undenkbar auch, dass man mit zerkratzten Felgen unterwegs ist, was zur Folge haben kann, dass man nur eine einzelne Felge nachkauft. So oder so stellt sich dann aber natürlich die Frage: Was macht man denn jetzt am Besten mit den alten Exemplaren?



Wegwerfen? Kommt nicht in Frage! Verkaufen? Hm, dazu sind sie eigentlich zu schade – vor allem, wenn einem nach wie vor das Design gefällt. Doch kein Grund, die schönen Rundlinge auf ewig in den Keller zu sperren. Viel besser, man gibt ihnen eine zweite Chance und ein völlig neues Leben – abseits eines Autos!

Appetitlich angerichtet



Die traditionell runde Form eines Alurads bietet sich zum Beispiel förmlich dazu an, sie in einen Tisch zu verwandeln. Das Grundrezept dafür ist denkbar einfach: Man nehme die Felge, platziere darauf eine Glasplatte – und fertig ist die Basiskonstruktion! Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Die Höhe lässt sich etwa variieren, indem man mehrere Exemplare übereinander legt. Den coolen Kick kann man erreichen, indem man zwischen den Speichen LED-Lichter montiert. Und wer einen größeren Tisch benötigt, stellt einfach zwei Räder nebeneinander und montiert eine entsprechend große Glasfläche!

Es grünt so schön



Eine völlig andere, dafür umso kreativere Idee ist es, die geliebten alten Räder in einen Blumentopf zu verwandeln. Der Gegensatz aus Technik und Natur hat zweifellos etwas Reizvolles an sich, und er lässt sich ganz einfach und schnell umsetzen. Einfach die Felge dort platzieren, wo man künftig seinen grünen Daumen schwingen möchte, Erde einfüllen und schon kann man die Pflanzen seiner Wahl einsetzen. Auch hier sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Unterschiedliche Felgen-Designs nebeneinander, auf unterschiedlichen Ebenen, vielleicht sogar eine Felge aufgestellt in einer Ecke – der Garten bekommt so auf viele Arten einen Schwung automobiler Technik eingesetzt.

Praktischer Blickfang



Zwar stimmt es, dass es keine Reifen mehr gibt, die noch einen Schlauch benötigen. Aber gerade bei der Gartenarbeit kann eine alte Felge hier besonders nützlich werden – nämlich als Gartenschlauchhalterung! Wer hasst es schließlich nicht, dieses Wirrwarr, wenn besagter Schlauch im Schuppen unordentlich im Eck liegt und man ihn erst mühsam entwirren muss. So aber montiert man eine Alurad einfach an die Wand und schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen lässt sich jede Gartenhütte und erst recht jede Garage optisch deutlich aufwerten. Zum anderen kann der Schlauch so schnell auf- und auch wieder abgewickelt werden. Das sieht nicht nur ordentlich aus. Aufgrund dieser Lagerung läuft man auch nicht mehr Gefahr, dass sich Druckstellen und damit Undichtheiten bilden.