App soll Motorrad-Unfälle verhindern

Immerhin ist jeder fünfte Verkehrstote in Österreich Motorradfahrer

Jeder fünfte Verkehrstote in Österreich ist Motorradfahrer. Eines der größten Risikos sind Kurven – etwa die Hälfte aller tödlichen Motorradunfälle passiert dort. Oft schätzen Fahrer ihre Fähigkeiten falsch ein und gehen die Kurven zu schnell an. Um solche Unfälle in Zukunft zu vermeiden, haben Absolventen der TU Graz eine App entwickelt, die das Fahrverhalten analysiert und mit Navigationsdaten vergleicht. Sie kann die Nutzer warnen, wenn sie etwa eine Kurve zu riskant anfahren. Das erfolgt über ein Signal ans Headset oder ein vibrierendes Armband.