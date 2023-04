Aprilia Allstars 2023: Vorschau

Aprilia-Fans sollten sich den Samstag, den 27. Mai, dick im Kalender markieren. Da findet das "Aprilia All Stars 2023" auf der Rennstrecke von Misano statt. Die italienische Marke verspricht ein Fest ganz im Zeichen der Liebe zu Motorrädern und zum italienischen Motorradsport; und das bei kostenlosem Eintritt. Und das gebotene Programm soll in diesem Jahr so reichhaltig sein wie nie zuvor. Dementsprechend geht es auh nicht nur auf der Rennstrecke rund, sondern auch abseits davon: Erfahrene Enduro Republic Instruktoren werden vor Ort sein, um in die Geheimnisse des Off-Road Fahrens auf der Tuareg 660 einzuweihen.



Es soll also alles in allem ein unvergesslicher Tag werden, an dem das Publikum eine der erfolgreichsten Marken des Motorradsports, ihr Erbe und ihre Champions feiert. Alle Aprilia Racing-Fahrer, die in der MotoGP und im Gelände fahren, werden anwesend sein: Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Lorenzo Savadori, und in diesem Jahr auch Miguel Oliveira und Raúl Fernandez, Fahrer des Aprilia Racing Teams RNF. Auch die Fahrer Jacopo Cerutti und Francesco Montanari vom fledgling Aprilia Racing Team, das bei seinem Debüt auf einer von GCorse und Aprilia Racing getunten Tuareg 660 die italienische Motorradmeisterschaft gewann, werden vor Ort sein. Dazu kommen natürlich die Champions, die Aprilia mit ihren Triumphen zur italienischen und europäischen Marke mit den meisten Siegen in der Grand-Prix-WM gemacht haben, wie Max Biaggi, Loris Capirossi und viele andere.



Freilich werden aber auch die zweirädrigen Chromjuwelen Aprilia mitgebracht - also die Rennmotorräder, die dem Hersteller aus Venetien 54 WM-Titel eingebracht haben, sowie die aktuelle Produktpalette, die natürlich für Testfahrten auf den örtlichen Straßen zur Verfügung steht.



Musikalisch untermalt wird die Party von Radio Deejay und M2O, die in Misano anwesend sind. Und wer dann noch selbst auf einer Aprilia daherkommt, darf freilich auch bei der großen Prozession mit den Champions, die dieses Jahr auch abseits der Strecke stattfinden wird, mitfahren und das große Finale noch spektakulärer machen.



Der vollständige Zeitplan der Aprilia All Stars wird in Kürze online auf Aprilia.com verfügbar sein.