Als vor ziemlich genau einem Jahr die Brabus 1300 R vorgestellt wurde, waren die 77 angekündigten Stück schneller ausverkauft, als man diesen Zungenbrecher mit dem Fritz und seinen Fischen rausbringt. Nun legt man nochmal nach und dabei in mancher Hinsicht noch einen drauf. Zu aller erst: bei den Stückzahlen. 290 Stück sind diesmal geplant. Diese werden aufgeteilt auf jeweils 145 Stück in den beiden Farbvarianten "Superblack" sowie "Stealth Gray" ab 16. Februar 2023 ausschließlich über die offizielle Pre-Order Page von KTM.com erhältlich sein.

Zum Bike selbst:

Die Plattform bleibt die KTM 1290 SUPER DUKE R EVO. Auch am Motor ändert sich nichts: Wie schon im Vorgänger arbeitet auch hier der feine LC8 V-Twin Motor, der aus seinen 1.301 Kubikzentimetern 132 kW / 180 PS bei 9 500 U/min und 140 Nm Drehmoment bei 8 000 U/min leistet. Standesgemäß ausgeatmet wird durch die BRABUS Doppelrohr-Slip-on-Auspuffanlage samt passendem Schriftzug. Darüber hinaus sorgen eine markante Scheinwerfermaske mit Sichtcarbon-Seitenverkleidung, Powerdomes sowie BRABUS Signature Stripes in der Luftzuführung für einen entsprechenden Auftritt. Und freilich wird auch weiter hinten nicht mit Sichtkarbon gespart: Die neu gestalteten Seitenteile und Luftkanäle sind eine weitere Hommage an jahrzehntelange Erfahrung in der Verarbeitung von Prepreg-Carbon.



Passend zum sportlichen Flair des Designs verfügt der ultraleichte, einteilige Kohlefaser-Unterboden jetzt über eine komplett neue Soziusabdeckung. Durch dieses Upgrade erhält die BRABUS 1300 R Edition 23 eine kompaktere und kraftvollere Silhouette, die das Design der Zündschlossabdeckung aufgreift und auf die Karosseriefarbe abgestimmt ist. Ganz im BRABUS Style wurde der beheizbare Sitz neu gepolstert und mit dem äußerst eleganten BRABUS "Crest"-Nahtmuster versehen. Die neuen Lenkerendspiegel runden das Erscheinungsbild des Motorrads ab und lassen sich jederzeit millimetergenau einstellen.



Und wie es bei den Tunern aus dem Ruhrpott quasi gehört, ist das Bike zudem wieder mit BRABUS Monoblock Z Schmiederädern ausgestattet, nun allerdings in "Platinum Black" lackiert.



Aus technischer Sicht nutzt die BRABUS 1300 R Edition 23 die neuste, semiaktive WP APEX Fahrwerkstechnologie. Sie ermöglicht es dem Fahrer, zwischen sechs speziellen Fahrmodi zu wählen: COMFORT, STREET, SPORT, TRACK und ADVANCED. Diese kann der Pilot individuell aktivieren oder er entscheidet sich für den AUTO Modus, der sich automatisch der Fahrbahn und den jeweiligen Fahrbedingungen anpasst.