Die beiden Marken waren dank einer unverwechselbaren Ikonographie in Form und Farbe schon immer voll in Mode. Vespa verkörpert die Werte Freiheit und Spaß und Disney die Erzählkunst und den Eskapismus, was eine perfekte Symbiose ergibt. So wurde der berühmte Motorroller ja bereits vor kurzem in den fantastischen Abenteuern von Luca, im gleichnamigen Animationsfilm von Disney und Pixar, zur realen Verwirklichung von Träumen.



Nun aber tun sich die beiden zeitlosen Ikonen noch einmal in der realen Welt zusammen. Genauer gesagt feiert Vespa bei Disney100 mit; mit der Disney Mickey Mouse Edition by Vespa.



Michele Colaninno, Chief Executive of Global Strategy, Product, Marketing, and Innovation der Piaggio Group, kommentiert diese Zusammenarbeit wie folgt: "Träume lassen uns optimistisch in die Zukunft blicken, selbst in komplexen Zeiten wie diesen. Eine zeitlose Ikone wie Vespa konnte nicht umhin, zu diesem besonderen Anlass des 100-jährigen Jubiläums von Disney eine ebenso unvergängliche Ikone wie Mickey Mouse mit einer Hommage an Kreativität, Fantasie, Unbeschwertheit und Spaß zu feiern - genau die Werte, die Vespa schon immer auszeichneten. Heute, wie damals. Diese Zusammenarbeit zwischen Vespa und Disney steht für die Feier zweier historischer Unternehmen, die einen gemeinsamen Traum haben: jedem die Möglichkeit zu geben, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen."



Claire Terry, Senior Vice President, Disney Consumer Products, Games & Publishing EMEA, sagte: "Genau wie Mickey Mouse ist die Vespa eine kulturelle Ikone, die ein Gefühl von Spaß und Abenteuer hervorruft, und zusammen bilden sie eine wunderbare Kombination, die unser zeitloses Storytelling wahrhaftig erweitert. Wir freuen uns unglaublich darauf, unseren Fans im Jahr unseres hundertjährigen Bestehens diese Version des kultigen Rollers zu präsentieren und den ganzen Charme und die Persönlichkeit von Mickey auf Roadtrips zu bringen, wo auch immer die Leute hinwollen!"



Die Basis liefert die Vespa Primavera 50cc, 125cc und 150cc in den Farben Schwarz, Rot, Weiß und Gelb: dieselben Farben, die Walt Disneys berühmteste Maus seit Jahrzehnten auszeichnen. Die gelben Räder erinnern an die Schuhe von Mickey Mouse, während die schwarzen Spiegel an seine unverwechselbaren runden Ohren erinnern. Ein grafisches Muster, das die Silhouette der Figur nachzeichnet, ziert beide Seiten des Scooters sowie die Vorderseite. Schließlich darf auch die Unterschrift von Mickey Mouse nicht fehlen, die sowohl auf dem Sattel als auch auf der Frontschale zu sehen ist.



Die Disney Mickey Mouse Edition von Vespa wird mit einem passenden Helm in den gleichen atemberaubenden Farben geliefert.