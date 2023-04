Der Frühling kommt, die Vespa ist schon da

Während lockere Kleidung und Sonnenbrillen endlich die Daunenmäntel und Wollmützen ablösen, feiert auch das „mobile La dolce vita“ wieder sein jährliches Comeback. Der Saisonbeginn für alle Zweirad-Fans steht an. Passend dazu wartet im Vespa-Schauraum die neue GTS-Modellfamilie des meistverkauften Zweirads Österreichs; für 2023 so schön und leistungsstark wie nie zu vor.

Er ist zum Greifen nahe – der Frühling. Keine Wintermäntel, Handschuhe oder Wollschals mehr, sondern einfach ein lässiges Jackerl überwerfen und los geht's. Das perfekte Wetter, um eine Ausfahrt mit der eigenen Vespa zu machen. Egal, ob es zum ersten Eis der Saison geht, ins Restaurant für eine knusprige Pizza oder einfach nur um die aufblühende Natur bei einer Ausfahrt zu genießen und die Seele baumeln zu lassen.



Die neue Vespa GTS-Modellreihe vereint dieses Lebensgefühl und setzt in vier Varianten mit moderner technischer Ausstattung, weiterentwickeltem Design und erstklassigen Sicherheitsfeatures die neuen Standards im Rollersegment. Eine Auswahl an attraktiven Lackierungen in zwei Hubraumklassen mit emissionsarmen und spritsparenden 125-i-get und 300 hpe Motoren ist ab sofort in Österreich verfügbar. Zur Verfügung stehen vier Varianten: die klassische und elegante Vespa GTS, die moderne GTS Super, die sportliche GTS SuperSport und die technologisch modernste Vespa GTS SuperTech. Das meistverkaufte Zweirad in Österreich hat praktische Features wie einen Taschenhaken, ein Keyless-System, ein übersichtliches 3-Zoll-LCD-Display, ein Fach unter der Sitzbank für zwei Vespa Visor 3.0 Jethelme, ein USB-Anschluss zum Aufladen des Handys oder anderer elektronischer Geräte oder das Vespa MIA Konnektivitätssystem (serienmäßig bei Vespa GTS SuperSport und SuperTech) für iOS- oder Android-Mobilgeräte zum Telefonieren mit Freisprecheinrichtung und Abspielen der Lieblingsplaylist, die den Vespa-Frühling auch akustisch zu einer unvergesslichen Zeit werden lassen.



Unverbindliche Verkaufspreise in Österreich

Vespa GTS 125 i-get: € 5.999,00

Vespa GTS 125 Super i-get: € 6.099,00

Vespa GTS 125 SuperSport i-get: € 6.299,00

Vespa GTS 125 SuperTech i-get: € 6.499,00

Vespa GTS 300 hpe: € 6.999,00

Vespa GTS 300 Super hpe: € 7.199,00

Vespa GTS 300 SuperSport hpe: € 7.299,00

Vespa GTS 300 SuperTech hpe: € 7.499,00



Verfügbare Farbvarianten

Vespa GTS: Beige Avvolgente, Nero Convinto und Verde Amabile

Vespa GTS Super: Nero Deciso, Bianco Innocente, Rosso Coraggioso

Vespa GTS SuperSport: Arancio Impulsivo, Bianco Innocente, Grigio Travolgente, Nero Convinto und Verde Ambizioso

Vespa GTS SuperTech: Grigio Ottimista, Blu Energico und Grigio Entusiasta