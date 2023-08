Dieses Mal mit einem ganz besonderen Jubiläum

Folgerichtig bietet das 40.000 Quadratmeter große Harley Village in Faak am See jede Menge Fun und Action. In der Expo werden die jüngsten Harley-Davidson Modelle inklusive der 120th Anniversary Bikes sowie der neuen Typen CVO Road Glide und CVO Street Glide präsentiert. Bei Letzteren handelt es sich um die modernsten Grand American Touring Bikes, die Harley-Davidson je hergestellt hat. Zum Shoppen laden zahlreiche Vertragshändler ein, bei denen die aktuelle Harley-Davidson Fashion sowie Parts und Accessories erworben werden können. Neu ist in diesem Jahr die Adventure Zone, eine Offroad Area im Herzen des Harley Village, wo die Dakar-Profis Joan Pedrero aus Spanien, Mick Extance aus Großbritannien sowie der deutsche Geländeexperte und Instruktor Ralf Wiesenfeller Präsentationen, Trainings und Offroad-Tutorials mit der Pan America 1250 anbieten. Für alle, die eine Probefahrt auf Asphalt unternehmen möchten, steht in der H-D Demo Ride Zone eine breite Palette von 2023er Harley-Davidson Sport, Cruiser, Grand American Touring und Adventure Touring Bikes bereit. Wer keinen Führerschein besitzt, aber dennoch cooles Motorradfeeling erleben will, schwingt sich auf den authentischen Jumpstart Fahrsimulator. Auf drei kostenlosen, vom ortskundigen H.O.G. Kärnten Chapter Austria geführten Motorradtouren erobern die Teilnehmer am Mittwoch, Donnerstag und Freitag die schönsten Straßen Kärntens. Und all jene, die den See und seine Umgebung aus der Luft genießen wollen, buchen einen der Hubschrauberrundflüge.



Sämtliche Umbauten von Harley-Davidson Bikes sind am Freitag, den 8. September, bei der spektakulären Custom Bike Show powered by Metzeler herzlich willkommen. Die schon legendäre und regelmäßig von unzähligen Zuschauern umjubelte Harley-Davidson Parade mit Tausenden von Bikes aller Marken findet am Samstag, den 9. September, statt.