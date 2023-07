Zahlreiche Highlights markierten das Harley-Davidson Homecoming Festival 2023:



Veterans Park an der Milwaukee Lakefront

Am Freitag- und am Samstagabend traten im Veterans Park am Seeufer von Milwaukee vor einem riesigen Publikum die Headliner Green Day (14. Juli) und Foo Fighters (15. Juli) auf. Zu den Konzerten pilgerten am Wochenende über 80.000 Motorrad- und Musikfans. Vor den beiden Headlinern standen am 14. Juli unter anderem Abby Jeanne, KennyHoopla, Phantogram und The Cult auf der Bühne. Am 15. Juli wurde die Main Stage unter anderem von Ghost Hounds, White Reaper, Joan Jett and the Blackhearts sowie Cody Jinks geentert. Bei Nitro Circus, der wohl explosivsten Crew im Actionsport, den adrenalingeladenen Freestyle-Motocross-Shows, den Stunts der Ives Brothers an der Wall of Death und am Ball of Steel wurde der Atem angehalten, während Food und Drinks sowie die Merchandise-Stände für Entspannung sorgten. Und beim Burger-Build-off kreierte Koch, Schauspieler, Autor und Gastronom Matty Matheson in einem Kopf-an-Kopf-Rennen den ultimativen Burger, der alle anderen in den Schatten stellte.



Harley-Davidson Museum, Milwaukee

Am Donnerstag stieg auf dem Gelände des Harley-Davidson Museums die Bike-Night und die Action nahm das ganze Wochenende über nicht ab. Während der vier Eventtage säumten rund 73.000 Motorräder das Museumsgelände und die Sixth Street. 130.000 Besucher kamen in den Genuss von Food und Drinks, Flat-out-Friday-Boonie-Bike-Races, Motorcycle- Custom- und Oldtimer-Shows, Probefahrten mit LiveWire und Stacyc E-Bikes, der Division BMX Stunt Show sowie abendlichem Musik-Entertainment. Zu den Headlinern gehörten Hairball, The Jimmys, The Now Band, Rustbucket Road Trip, The Toys und Rebel Grace.



Harley-Davidson Powertrain Operations, Menomonee Falls

Vor den Toren von Milwaukee präsentierte das Harley-Davidson Motorenwerk in Menomonee Falls neben atemberaubenden Police-Skill-Shows die 2023er Modelle des US-Herstellers. Zudem waren die Besucher natürlich eingeladen, das Werk zu besichtigen.



Downtown Milwaukee

Am Sonntag endete der 2023er Homecoming Event mit der Harley-Davidson 120th Anniversary Parade, die sich durch die Wisconsin Avenue ins Herz der Innenstadt schlängelte und im Veterans Park am Seeufer des Lake Michigan endete. 7.000 von den Zuschauern bejubelte Bikes nahmen daran teil.



Ride-in-Routes

Alle Wege führten offenbar nach Milwaukee, denn Harley-Davidson hatte sechs aufregende Ride-in-Routes ausgearbeitet, die von den entlegensten Winkeln Nordamerikas zur Homecoming Party in Harleys Heimatstadt führten. Die Biker konnten an einem beliebigen Punkt einsteigen, ihr eigenes Tempo fahren, die Gemeinschaft genießen und mit anderen Harley-Davidson Fahrern Benzin reden. Jede tägliche Ride-in-Tour begann und endete bei einem autorisierten Harley-Davidson Händler. Mittags wurde eine Pause bei einem weiteren Dealer eingelegt, um mit dessen Mitarbeitern zu plaudern, andere Fahrer zu treffen, den Hunger an Foodtrucks zu stillen und bei Bedarf Wartungsarbeiten am Bike durchführen zu lassen.



Die neuen 2023er Custom Vehicle Operations (CVO) Bikes

Das Homecoming Wochenende bildete auch den offiziellen Verkaufsstart der neuen 2023er CVO Street Glide und CVO Road Glide Modelle. Sie bieten fortschrittliche Technologie, hohen Fahrkomfort sowie dynamische Leistung und werden vom kraftvollen, neuen Milwaukee-Eight VVT 121 angetrieben. Zu diesen beiden Modellen präsentierte das Harley-Davidson Museum eine technisch ausgelegte Ausstellung, während Probefahrtwünsche an den Powertrain Operations in Menomonee Falls entgegengenommen wurden.



Harley-Davidson Händlerevents

Sechs Harley-Davidson Händler boten im Großraum Milwaukee Party und Entertainment an: House of Harley-Davidson (Greenfield), Milwaukee Harley-Davidson (Milwaukee), Suburban Motors Harley-Davidson (Thiensville), Uke’s Harley-Davidson (Kenosha), West Bend Harley-Davidson (West Bend) und Wisconsin Harley-Davidson (Oconomowoc).