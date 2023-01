Harley-Davidson auf der bike-austria

Hoher Besuch aus Amerika in Tulln: Harley-Davidson sorgt auf der bike-austria mit der Präsentation der 2023er Breakout und der neuen Nightster Special für zwei ausgewachsene Europa-Premieren.

Neben diesen beiden Highlights, zeigt Harley von 3. bis 5. Februar in Tulln (Halle 3, Stand 335) zusätzlich auch die Anniversary Editions - streng limitierte Maschinen in besonders edler Ausführung, die Harley-Davidson anlässlich seines 120. Firmenjubiläums aufgelegt hat.



Alle Infos zu den Neuheiten für das Jahr 2023 findet ihr hier. Kurz und knapp zu den beiden Europapremieren:

Für das Modelljahr 2023 haucht Harley-Davidson der Breakout noch mehr Kraft ein und verleiht ihr ein neues, chromglänzendes Styling. Den Antrieb übernimmt nun ab Werk ein Milwaukee-Eight 117. Der hubraumstärkste Big Twin, den Harley-Davidson in Serienmodellen anbietet, sorgt für souveräne Fahrleistungen. Mit ihrer klassischen Choppersilhouette bietet die Breakout nun mehr denn je eine perfekte Synthese aus Stil und Leistung. Ihr Harley-Davidson Softail Chassis behält mit dem verdeckten Federbein die klassische Hardtail-Linie bei, ohne dabei auf ein durch und durch modernes Fahrverhalten und ein leichtes Handling zu verzichten.



Zahlreiche stilvolle, komfortable und technologisch anspruchsvolle Features kennzeichnen wiederum die neue Nightster Special. Ihr flüssigkeitsgekühlter Revolution Max 975T, der auf ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen ausgelegt ist, sorgt für beeindruckende Fahrleistungen. Um das Gewicht des Motorrads zu minimieren, wurde der V-Twin als mittragendes Element des Fahrwerks ausgelegt.