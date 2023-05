Harley-Davidson mit großer Probefahrt-Aktion

Kern der Aktion ist der Harley Truck, der die ganze Saison über ein Großevent und einen Händler nach dem anderen abzuklappern. In seinem Stauraum: Bis zu 20 brandneue Harley-Davidson-Modelle. Neu ist für 2023 aber auch der Harley Trailer. Also ein Anhänger mit bis zu 10 Bikes, der explizit für den Besuch kleinerer Treffen gedacht ist. So oder so erwartet einen ein feiner Überblick über Harley-Davidsons aktuelles Angebot aus den Modellfamilien Sport, Cruiser, Adventure Touring und Grand American Touring. Auch die neue Nightster Special mit Soziussitz, der das Fahrvergnügen zu zweit ermöglicht, und mit fünf Fahrmodi, von denen zwei frei definierbar sind, ist mit von der Partie.



Und selbst Führschein-Neuling zu sein, ist kein Showstopper: Für A2-Führerscheininhaber ist eine gedrosselte Version der Nightster ebenfalls im Angebot. Auch bei der Experience Tour dabei ist die umfassend modellgepflegte Breakout mit noch mehr Power und Reichweite dank des Milwaukee-Eight 117 und eines größeren Tanks.



Die vollständige Terminliste der Experience Tour, die in Deutschland startet, bzw. dort gerade läuft, aber auch nach Österreich führt, ist auf der Website livetoride.de zu finden und wird laufend aktualisiert.