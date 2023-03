Harley verrät Details zum 120-Jahre-Festival

Vom 22. bis zum 25. Juni lässt Harley-Davidson in Europa die Korken knallen und richtet in Budapest das European Harley-Davidson 120th Anniversary Festival aus; weniger als einen Monat vor dem großen Homecoming Jubiläumsevent, der vom 13. bis zum 16. Juli in Milwaukee, Wisconsin, geplant ist.



Vergangenheit und Zukunft sollen bei der Megaparty in Budapest beide nicht zu kurz kommen. Man darf sich also auch auf so manch Ausstellung und Probefahrtmöglichkeit mit den neuesten Harley-Davidson, bzw. elektrischen LiveWire-Modellen freuen. Und zu gewinnen gibt's auch was: Harley-Davidson wird eines seiner streng limitieren Jubiläumsbikes – eine wertvolle Heritage Classic Anniversary – unter den Teilnehmern der Veranstaltung verlosen.



Das Festival findet im Puskás Aréna Park, der Heimat der ungarischen Fußballnationalmannschaft, im und um das Stadion sowie auf der breiten Allee direkt vor dem imposanten Gebäude statt. Während der vier Eventtage werden Harley-Davidson und die Veranstaltungspartner jede Menge Action und Entertainment bieten. Dazu gehören selbstverständlich auch eine Menge Livekonzerte. Unter den 50 bestätigten Acts für die sechs Bühnen sind unter anderem:

- Airbourne

- Larkin Poe

- Deep Purple-Legende Glenn Hughes

- Wolfmother

- The Darkness auftreten.





Natürlich wird das Harley-Davidson 120th Anniversary Festival alle Aspekte der Moto Culture hochleben lassen. So können die Gäste selbst aktiv werden oder etliche spektakuläre Bike-, Stunt-, Freestyle-Motocross- und Trial-Shows sowie das heiße Spektakel im Globe of Death genießen. Indoor-Ausstellungen werden 120 Jahre Zweiradgeschichte beleuchten und Harley-Davidson Motorräder aller Epochen präsentieren.



Zum Entertainment auf den Freiflächen gehören ein Adrenaline Park, ein Family Park mit Aktivitäten für Kinder jeden Alters und ein Open Air Kino, in dem Harley-Davidson in Filmen der letzten 120 Jahre zu sehen ist. Darüber hinaus findet man hier mehr als 80 Caterer, die Food aus aller Herren Länder und traditionelle ungarische Küche anbieten, sowie rund 200 Trader und eine Vielzahl von Harley-Davidson Vertragshändlern, die das Shopping zum Genuss machen.



Natürlich spielen die Bikes eine zentrale Rolle, etwa in der Harley-Davidson Expo mit neuen Modellen und in der großen Custombike Show am 23. Juni im Puskás Aréna Park, zu der die Besucher ihre eigenen, individualisierten Maschinen anmelden können. Bei der Harley-Davidson Parade am Samstag, dem 24. Juni, werden über 7.000 Teilnehmer mit ihren Motorrädern auf den Straßen der ungarischen Hauptstadt erwartet.



Kolja Rebstock, Regional Vice President EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) und Managing Director DACH (Deutschland, Österreich und Schweiz) bei der Harley-Davidson Motor Company, freut sich: „Wir erwarten rund 100.000 Besucher auf diesem riesigen Fest, das vom traditionsreichsten Motorradhersteller der Welt veranstaltet wird. Mit 120 Jahren ist Harley-Davidson nach wie vor die kultigste unter den Motorradmarken, und ich kann die Reise nach Budapest – in eine der kultigsten Städte Europas – im Juni dieses Jahres nur wärmstens empfehlen, denn Ungarns Hauptstadt ist an unseren Jubiläumstagen die Topadresse für Harley Fahrer, H.O.G. Member, die ganze restliche Motorradgemeinde sowie Musikfans und Adrenalinjunkies aus ganz Europa. Leute, erlebt mit uns die Fahrt Eures Lebens und kommt nach Budapest!“



Karten für den Jubiläumsevent sind hier im Vorverkauf erhältlich. Zu den verfügbaren Ticketpaketen gehören sowohl eintägige als auch viertägige Optionen und bis Ende April sind online auch Rally Packs mit exklusiven Merchandise-Artikeln erhältlich. Als Dank für ihre Markentreue erhalten H.O.G. Member im Vorverkauf einen Rabatt auf Tickets. Die Website bietet auch Tipps zu Übernachtungsmöglichkeiten, denn den Gästen wird empfohlen, bald eine Unterkunft zu reservieren. Viele Hotels sind über die Festivaltage schon ausgebucht.