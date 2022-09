Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Die Zweiradsaison noch nicht ganz, wenn auch der Höhepunkt von Fahrten mit Bike, Roller & Co überschritten ist. Jedenfalls gibt’s jetzt noch sehr feine spätsommerliche Temperaturen, die zum Zwei- statt Vierradeln verlocken. Noch dazu mit einem so komfortablen Teil wie der Honda Forza 125. Die gibt’s übrigens in 3 Motorisierungen, als 750, 350 und eben 125.



Mächtig, prächtig



Unter den 125er-Gefährten zählt die elegante Forza 125 trotz kompakter Abmessungen zu den Groß-artigen. Beispielsweise mit ordentlich Stauraum:



* unterm Sitz: hier passen zwei Helme hinein

* ein verschließbares Ablagefach (inkl. USB-C Ladeanschluss) vorne links: Platz für Kleinkram

* Topcase: ebenfalls reichlich Platz für Helm, Tasche, etc



Die Geräumigkeit prädestiniert sie selbstverständlich nicht nur als Raum-Roller, sondern auch als Längerstrecken-Roller. Eine geniale Gran Tourisma also.

Fahrenzeit



Kompakt in den Abmessungen, aber dennoch 161 kg schwer – ein City-Flitzi-Schnucki ist sie nicht so ganz. Allerdings wendig genug, sehr komfortabel und mit Sicherheit einer der wenigen Roller dieses Segments, auf dem theoretisch (wenn man's kann) 2 Leute sitzen können. Auch die Fahrdynamik – so hab ich mir sagen lassen, weil ich ja eher zu den gemütlichen Fahrerinnen gehöre – ist vom Feinsten.



Sicher-lich

Von den technischen Features zählen



* Start-Stopp-Automatik für den Öko-Faktor

* 2,3 l/100 km Verbrauch ebenfalls als Öko-Faktor

* Hinterrad-Traktionskontrolle Honda Selectable Torque Control (HSTC) als Sicherheits-Faktor

* Zweikanal-ABS-System als Brems- und Sicherheits-Faktor auf rutschigem Boden



zu den für mich relevanten. Das gibt ein gutes und sicheres Gefühl, wenn man mit der Forza 125 unterwegs ist.

Mein Highlight



Abgesehen davon, dass es DER Windschild ist – ja, ich gebe zu, ich dachte es ist DAS Windschild – ist jener bei der Honda Forza 125 elektrisch verstellbar. Das zwar schon seit 2018, nunmehr gibt’s jedoch einen zusätzlichen Bewegungsraum von 40 mm. Der Windschild kann also in einem Spektrum von 180 mm stufenlos eingestellt werden.

Ein absolutes Plus an Stabilität und Komfort, das charakteristisch für die Forza 125 ist: komfortabel, zweckmäßig, geräumig und sehr solide.





Daten & Fakten Forza 125 mit SMART Box



Preis: € 5.690

Sitzhöhe: 780 mm

Motor: Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Motor mit 4 Ventilen

Leistung: 15 PS (11 kW) bei 8.750 U/min

Verbrauch: 2,3 L / 100 km

Wendekreis: 2,3 m