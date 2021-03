Horwin erhält Red Dot Design Award

So fesch ist der Elektro-Roller EK3

In Niederösterreich freut man sich über die Auszeichnung der Red Dot Jury. Der EK3 darf nun als "reddot winner 2021" bezeichnet werden.

Die Horwin Europe GmbH mit Sitz in Kammersdorf (Niederösterreich) freut sich über die Auszeichnung mit dem "Red Dot Design Award 2021". Preisträger ist der Elektro-Roller EK3, der durch ein moderne, glattflächige Gestaltung auffällt. Sehr speziell ist vor allem die auffällige Lichtsignatur an der Front und auf der Seite.



Im Juni 2021 soll in Essen (Deutschland) die Preisverleihung auf einer Gala erfolgen. Die Preisträger werden in den Red Dot Design Museen, in der Online-Präsentation und nicht zuletzt im Red Dot Design Yearbook präsentiert.



Produziert werden die Elektro-Roller samt eigens entwickeltem "Center Motor" (6,2 kW) in China bei Horwin Global, speziell an die europäischen Bedürfnisse hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Dimensionierung angepasst. In die Entwicklung ist die Europazentrale immer eingebunden. Und wer steht hinter Horwin? Die Unternehmerfamilien Zhou Wei aus China und Heinzl aus Österreich.